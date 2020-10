News Axiom Verge 2 (Switch)

Malgré sa motivation et sa bonne volonté, le développeur d'Axiom Verge 2 a fait le point via son blog et a annoncé un report de la sortie du jeu pour le premier trimestre 2021. La suite étant plus ambitieuse que le premier titre, toute optimisation prend du temps et quand on n'est pas nombreux pour coder tout cela, le moindre imprévu apporte du retard. Et comme on connait le côté tatillon et perfectionniste du développeur, ce retard était potentiellement prévisible.





Le développeur s'excuse, tout en promettant de faire au mieux pour tenir ce nouveau délai, et en proposant un titre qui vaudra le coup de cette patience supplémentaire (du moins il l'espère).





Alors pourquoi est-ce si long ? Au départ, j'ai basé mes prévisions sur les fonctionnalités restantes de ma liste de projets et sur le temps que ces tâches ont pris lorsque j'ai créé Axiom Verge. Je ne veux pas m'excuser, mais un certain nombre de facteurs ont faussé le calendrier de mon projet.

Tout d'abord, les ennemis d'Axiom Verge 2 sont beaucoup plus sophistiqués que ceux de l'Axiom Verge original. Alors que dans l'original, tous les ennemis suivaient un chemin déterminé, dans Axiom Verge 2, certains ennemis scannent l'environnement pour vous, et s'ils vous détectent, ils vous poursuivront.

Ensuite, ceux d'entre vous qui ont joué à l'Axiom Verge original se souviendront de l'une de ses caractéristiques les plus distinctives, l'outil permettant de pouvoir glitcher les décors et les ennemis. Je ne veux pas trop en gâcher, mais Axiom Verge 2 a quelque chose qui remplit une fonction similaire, mais d'une manière qui donne au joueur plus de contrôle sur le résultat.

Troisièmement, le style artistique d'Axiom Verge 2 est bien plus complexe que celui d'Axiom Verge. Vous remarquerez que l'action d'Axiom Verge 2 se déroule sur une planète plus proche de la terre, avec des pentes et des creux naturels, ce qui impliquent de nombreuses modifications dans la conception des niveaux, leurs représentation et en fin de compte la sensation de jeu.





Le développeur fait mention également de la pandémie et du confinement qui a suivi (avec tout un impact sur sa famille et la scolarité de son enfant). Bref les tracas que tout le monde a pu rencontrer au cours de cette année 2020 bien particulière, et qui est loin d'être achevée niveau quiétude.





S'il se demandait si au bout de cinq années le public allait le suivre pour cette suite, les messages d'encouragements nombreux font que personne ne lui en vaudra réellement pour ce retard, somme toute bien compréhensible.







On vous replace le seul teaser réalisé en toute fin d'année dernière, il est plus important pour Thomas Happ de finaliser son jeu plutôt que de nous faire saliver sur une nouvelle vidéo (et de prendre du retard en la réalisant).



Axiom Verge 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything