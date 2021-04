News Asphalt 9: Legends (Switch)

Asphalt 9: Legends fut un joli coup de cœur personnel lors de sa sortie sur Ninteno Switch. Free-to-play (on peut donc le télécharger gratuitement mais il y a des microtransactions). On vous renvoie d'ailleurs vers notre test du jeu et même si nous y jouons beaucoup moins désormais (il y a tellement de jeux sur Switch et les jours ne durent que 24h), on prend plaisir à le relancer régulièrement.

Gameloft a ainsi annoncé il y a quelques jours que sa franchise de course Asphalt étaient devenue la plus téléchargée au monde avec un milliard de téléchargements sur toutes les plateformes. Il faut tout de même préciser que la franchise a désormais 16 années d'existence depuis la sortie en 2005 de Asphalt Urban GT sur N-Gage et Nintendo DS, que le titre s'est popularisé sur le marché mobile avant de débarquer sur les consoles ces dernières années. A noter que les consoles Xbox One et Xbox Séries vont bientôt recevoir le jeu et pourront jouer en cross-play et cross-save avec les joueurs sur PC Windows 10.