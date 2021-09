Artistes ! A vos pinceaux ! Colors live est de sortie

On attendait depuis un bon moment voir ce type de produit arriver sur Switch mais cette fois, c'est la bonne, et de plus on retrouve derrière ce projet Jens Andersson, le créateur de Colors! 3D, un titre très apprécié sur 3DS, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.



Colors Live, c'est donc la transposition de ce titre sur la Switch, en tenant compte des capacités bien supérieures de la console. Entre son écran de plus grande taille et sa résolution supérieure, les artistes en herbe vont pouvoir s'amuser en déplacement pour transformer leur console en tablette graphique et jouer du pinceau, du calque et développer leur talent de coloriste. Nous avons donc une application très bien construite qui, rien qu'à ce niveau, devrait plaire au plus grand nombre, au tarif de 29,99 € sur l'eShop . L'édition physique sera disponible à compter du 17 septembre (incluant le SonarPen) pour 49,99 €.



Mais l'intérêt de Colors Live ne réside pas dans la seule partie logicielle, l'application peut être couplée (et à notre niveau, c'est son intérêt premier) à un véritable stylo filaire gérant les pressions et permettant de contrôler aisément la pression du trait comme sur les bonnes tablettes graphiques actuelles, l'ensemble proposé à un tarif nettement plus doux.

Ce stylo, nommé "le Colors SonarPen" a été conçu à Hong-Kong par GreenBulb et adapté à la Switch avec l'aide de Jens Andersson. Sa particularité est de se connecter sur le port jack de votre Switch et d'être muni d'un microphone, émettant ainsi certaines fréquences (jusqu'à 8000 hertz) et recevant en retour les vibrations perçues sur l'écran de la console, prenant ainsi en compte la pression appliquée au même moment par vos soins (en gros, le principe d'un sonar, d'où le nom de l'objet).





Un système déjà testé avec succès sur iPad, différentes tablettes Android et sur des Chromebook, qui consiste donc en un stylet relié par un câble de 50 cm, permettant ainsi aisément de dessiner sur l'écran de votre Switch. Le SonarPen est doté d'une fonction de rejet de la paume de la main (concrètement, cela signifie qu’il ne prend pas en compte la pression de votre main lorsqu’elle est posée sur l’écran). Un détail qui a toute son importance pour ne pas créer des traces parasites, aussi bien pour les pros souhaitant dessiner avec précision et pour les plus jeunes, qui en dessinant, ont souvent besoin de s'appuyer sur ce qu'ils font pour dessiner ou écrire plus facilement. Un dispositif qui est loin d'être un gadget et qui ouvre le pack logiciel + SonarPen à un large public.





Autre intérêt, la possibilité d'utiliser un bouton de raccourci pour changer de fonction d'un simple clic. On notera sur cette capture d'écran les principales fonctionnalités de l'application et du stylo.

Enfin, de par sa conception, le SonarPen n'aura donc jamais besoin de piles et sera donc fonctionnel immédiatement et en permanence. Une fois votre œuvre achevée, il suffit d'enrouler le câble.

- annulation, pipette, opacité, mélange, retournement, remplissage, filtres avec contrôle de la teinte et de la saturation, et bien plus encore.



- interface en Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Japonais

- petit jeu Colors Quest pour vous motiver à dessiner régulièrement. Voici ce qu'en dit le développeur principal dont nous rappelons ci-dessous le CV :





Jens a fait partie de l'équipe fondatrice du développeur de jeux suédois Starbreeze en 1998 et, depuis 2009, il travaille comme concepteur principal chez LucasArts. Après avoir passé quelque temps dans la maison de Star Wars, il a décidé de se consacrer pleinement à Collecting Smiles et s'est installé à San Francisco en tant que développeur de jeux solo. Il y a développé et auto-publié Colors ! 3D pour Nintendo 3DS, qui s'est retrouvé en tête des ventes et a été désigné par Metacritic comme le jeu de l'année sur Nintendo 3DS. En 2013, Jens est retourné en Suède pour cofonder Villa Gorilla et travailler sur le jeu Yoku's Island Express qui est sorti en 2018 et a remporté un BAFTA pour le meilleur début.

J'ai une longue expérience du développement de jeux vidéo et je suis donc très enthousiaste à l'idée du nouveau mode de jeu que nous ajoutons à Colors Live. J'ai tenté de le faire à plusieurs reprises au fil des ans, mais je pense avoir enfin réussi à faire un jeu amusant à partir de quelque chose de purement créatif.





Colors Quest est un mode de jeu solo, où vous peignez quelque chose de nouveau chaque jour, en utilisant un thème fixe et diverses règles. En utilisant le crowd-sourcing, j'ai réussi à créer quelque chose qui fonctionne pour tous les niveaux de compétence et qui vous récompense pour vos progrès au fil du temps. J'espère que ce mode sera une grande source d'inspiration pour vous !



Voici une petite vidéo de présentation :



Colors Live - Launch Trailer - Nintendo Switch 16/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici donc les caractéristiques de l'application Colors Live- une interface dont la prise en main ne prend que cinq minutes,- des tonnes de pinceaux différents,- gestion jusqu'à dix couches avec une taille d'images de 2560x1980 pixels- la possibilité d'exporter des images fixes et des vidéos en temps réel vers votre galerie d'images Nintendo Switch