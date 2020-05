News Pong Quest (Switch)

PONG Quest Official Trailer 05/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tout le monde connaît bien Pong, souvent considéré comme le précurseur du jeu vidéo. Conçu par Nolan Bushnell et Allan Alcorn, Pong reproduisait de façon assez simpliste le Tennis (et plutôt le tennis de table à bien y regarder), et pourtant, Atari et Chequered Ink ont décidé de lui apporter de la profondeur avec PONG Quest, un jeu de rôle pour le moins inattendu.Selon un récent listing sur le Nintendo eShop, Atari devrait donc publier Pong Quest sur Switch la semaine prochaine. Le RPG d'exploration de donjons y est listé pour sortir le 7 mai 2020.Pong Quest proposera aux joueurs de se lancer dans une aventure demandant de relever le défi du roi du pays Pong. Au cours de son périple, la raquette devra explorer de nombreux donjons aux ambiances variées où il lui faudra se confronter à toutes sortes de raquettes, de puzzles et de balles.Le titre d'Atari proposera de personnaliser notre héros de la tête aux pieds, ou tout du moins de haut en bas. Atari nous annonce un tout nouveau gameplay de combat PONG, avec plus de 50 types de balles différentes, chacune ayant ses capacités uniques.Le titre permettra de se plonger des batailles multijoueurs jusqu'à 4 et même de jouer avec les règles classiques du jeu d'origine. Si vous avez toujours rêvé de montrer votre skill sur ce jeu des années 70, voilà enfin l'occasion de briller en ligne.