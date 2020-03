News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Sorti mondialement il y a un peu moins d'une semaine, les chiffres de vente d'Animal Crossing commencent à nous parvenir. Sans surprise, ils sont très bons, à commencer par le Japon.Sur les trois premiers jours de vente, Animal Crossing: New Horizons s'est ainsi écoulé à plus d'1,8 million d'exemplaires. Tout simplement un record pour un jeu Switch, et cela ne prend en compte que les ventes physiques (hors démat sur l'eShop donc).Plus exactement, 1 880 626 exemplaires du jeu ont trouvé preneur. C'est donc un record pour un jeu Switch : le précédent record était détenu par Pokémon Épée et Bouclier avec un peu plus d'1,3 million d'exemplaires.Mais c'est également un record pour la saga Animal Crossing puisque le précédent jeu, Animal Crossing: New Leaf, s'était seulement vendu à 720 000 exemplaires à son lancement en 2012 sur 3DS.Évidemment, cette sortie boost aussi la console puisque la Nintendo Switch s'est écoulée cette dernière semaine à près de 400 000 exemplaires ! 392 576 consoles, réparties entre la Switch classique et la Lite, ont été vendues. Notamment grâce au pack collector qui s'arrache un peu partout à travers la planète.Avec cette semaine record, la Switch atteint un total de ventes au Japon de 12,8 millions de consoles. Elle dépasse ainsi officiellement les 12,75 millions de Wi vendues entre 2006 et 2016. Bravo à elle !Pour ceux qui hésitent encore à se procurer le jeu, nous vous invitons à lire notre test complet du jeu. Source : Japanese Nintendo