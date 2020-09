News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le moment est venu de fêter l'automne dans le jeu Animal Crossing: New Horizons, ce qui veut dire qu'une autre mise à jour gratuite est toute proche. Préparez-vous pour des événements et des activités de saison dans le jeu, ainsi que plusieurs blagues aussi inquiétantes que spectaculaires.

Cet été, Nintendo a diverti nos vacances avec deux super mises à jour pour Animal Crossing: New Horizons, annonçant d'emblée une nouvelle mise à jour automnale pour son jeu. L'automne, c'était aujourd'hui, et Nintendo a cru bon de rappeler que ses équipes travaillaient dur pour nous proposer cette nouvelle mise à jour très attendue.Et c'est du côté de Nintendo Canada qu'on est allé chercher cette toute petite information. C'est surtout le plaisir de pouvoir parler du jeu qui nous a fait traverser le confinement comme par magie qui nous a donné envie d'en parler, parce qu'il faut admettre que les infos sont assez minces.Nintendo of Canada a en effet déclaré :En juillet, Nintendo avait indiqué qu'une nouvelle mise à jour nous permettrait, après les mises à jour estivales, de fêter l'automne et Halloween. On ne sait pas grand-chose de cette nouvelle mise à jour : peut-être Nintendo nous livrera-t-il sa nouvelle version en deux temps, ou tout d'un coup, pour le plus grand plaisir des spécialistes du code informatique qui ne manqueront alors pas de nous décrypter le contenu des changements intégrés au jeu.Alors que l'automne a commencé dans le jeu, vous allez sans doute découvrir pas mal de changements dans votre île, pour peu que vous l'ayez abandonnée depuis quelques temps !Source : AnimalCrossingWorld.com