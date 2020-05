News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Du 1er au 7 mai, rendez-vous à l’aéroport de votre île dans Animal Crossing : New Horizons pour une escapade spéciale proposée par Tom Nook qui vous permettra de faire la rencontre d’un personnage emblématique de la série.En ce 1er Mai, jour de la Fête du Travail, les travailleurs sont aussi célébrés dans Animal Crossing : New Horizons comme vous l’explique Tom Nook lorsque vous lui rendez une petite visite dans votre Bureau des Résidents. Ce dernier vous indique alors de vous rendre à l’aéroport de votre île pour une escapade sur une île qui est loin d’être ordinaire.En effet, une fois arrivé sur l’île en question, Rodrigue vous indique qu’un labyrinthe vous attend et qu’il vous faudra en trouver la sortie, si vous vous perdez un service d’aide vous permettra de tout recommencer à zéro. Sachez que pour l’occasion, vous n’emporterez avec vous aucun outil ou autres objets, tout ce qui était présent dans vos poches vous attendra à l’aéroport de votre île.Une fois le départ donné par Rodrigue, il vous faudra pénétrer dans le labyrinthe dont la mécanique est bien construite car il vous faudra récupérer des fruits afin de les manger pour transplanter des arbres ou encore détruire des pierres, vous devrez même récupérer des ressources pour pouvoir construire une hache permettant d'abattre certains arbres qui bloquent votre passage jusqu’à la sortie. Tout ceci vous donnera accès à de nouvelles zones ainsi que des récompenses comme des Tickets Clochettes.Arrivé à la sortie du labyrinthe, vous ferez la rencontre de l’un des personnages emblématiques de la série qui jusqu’à lors vous accompagnait à chaque début d’aventure : Charly ! Il vous indiquera qu’il a aussi été envoyé sur cette île par Tom Nook et il vous remettra la « Mallette de Charly » en vous indiquant qu’il espère croiser à nouveau votre route un jour.Après un court rapport à Tom Nook, la « Mallette de Charly » et les Tickets Clochettes vous attendront dans votre boite aux lettres ce qui marquera la fin de cet événement du 1er Mai dans Animal Crossing : New Horizons.