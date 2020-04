News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les joueurs d'Animal Crossing le savent bien : la patience est une vertue essentielle et est souvent récompensée de surprises. Et si vous n'avez pas jouer avec l'horloge interne de votre console, vous ne devriez pas encore avoir découvert la prochaine que vous réserve votre île paradisiaque.C'est sur Twitter que Ninji a révélé ses découvertes après avoir fouillé dans les données du jeu. Celles-ci concernent l'agrandissement de la boutique Nook de Méli et Mélo et voici ce qu'il faudra faire :- Avoir reçu au moins une fois la visite de Layette- Avoir acheté et vendu pour au moins 200 000 clochettes chez Meli et Melo- Avoir la boutique Nook sur votre île depuis au moins 30 jours.Les joueurs n'ayant pas joué avec le temps sur leur île devrait donc voir arriver cette évolution de la boutique Nook à partir de la semaine prochaine, et pourront profiter d'une boutique plus grande et proposant plus d'articles et de ressources chaque jour.Les fans de la licence ne seront pas étonnées de ces prérequis, même les épisodes précédents demandaient nettement moins de temps et d'argent.Source : Nintendo Everything