News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Vous avez peut-être remarqué ces derniers jours l'absence de notre rédacteur Thibault et c'est tout à fait normal. Il est mis au pain sec et à l'eau et suit un entraînement intensif pour être prêt pour son jeu culte : Animal Crossing: New Horizons. Pas la peine d'avoir un autre sujet de conversation avec lui (sauf Pokémon Go et à la rigueur les jeux totalement multi en local comme Towerfall ou la prochaine sortie de Hidden in Plain Sight, notez tout de même le goût très pointu et de qualité de notre camarade).





Et on peut dire qu'on n'a pas fini de le voir tourner en rond avec l'arrivée des premières notes du jeu, à savoir le test de Famitsu :



Animal Crossing: New Horizons (NSW) – 9/9/10/10

Nioh 2 (PS4) – 9/9/9/9

Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! (PSVR) – 8/8/10/9

Subnautica (PS4) – 8/9/8/7

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4/XBO) – 7/7/8/7

Redeemer: Enhanced Edition (NSW/PS4) – 7/7/7/8

Balthazar’s Dream (NSW/PS4) – 7/6/6/6



Animal Crossing: New Horizons - Votre île, votre style ! (Nintendo Switch) 03/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comme on peut le constater, avec un très bon 38/40, le nouvel Animal Crossing a fait le plein des suffrages ! Allez-vous craquer à votre tour et acheter ce jeu ?