News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons se rapproche de nous un peu plus chaque jour. Le 20 mars prochain, il sera temps de se mettre en mode "repos" et de nous perdre dans les nouvelles horizons promises par Nintendo.D'ici là, il nous reste encore beaucoup à découvrir sur le contenu du jeu ! Fort heureusement, deux nouvelles informations viennent nous rassurer !Elles proviennent toutes deux d'une carte de téléchargement allemande. Ces cartes permettent de pré-réserver les jeux pour les acheter ensuite sur l'eShop en version dématérialisée.On y apprend tout d'abord que le jeu sera compatible avec les amiibo ! Une bonne nouvelle pour ceux qui ont collectionné des centaines de cartes amiibo ou bien les nombreuses figurines sorties à l'occasion du regrettable Animal Crossing amiibo Festival sur WiiU. Un jeu qu'on préfère tous oublier.Pour tourner la page, c'est sur Animal Crossing: New Horizons que nous comptons. Et pour l'obtenir en version démat, il faudra libérer 6,2 GB d'espace sur votre Nintendo Switch ou sur votre carte microSD !Un espace assez important qui est très loin devant Animal Crossing: New Leaf sur 3DS qui occupait un peu plus d'un giga. Mais très loin d'autres jeux Switch comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et ses 13,4 GB par exemple !Nous ne serions pas contre un Animal Crossing Direct pour récapituler toutes ces informations, pas vous ?Source : NintendoWire