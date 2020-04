News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Par JulienPN

JulienPN Publié le 04/06/2020

à 18h55



S'il y a bien une ressource essentielle dans Animal Crossing, c'est bien l'argent... Enfin les clochettes. Et si on peut en récupérer en vendant tout et n'importe quoi chez Méli et Mélo (Ah ! si la vie était aussi simple ! ), on peut aussi carrément le faire pousser. Quand on vous dit qu'Animal Crossing peut réaliser tous vos rêves ! Bon peut-être pas tous, mais celui de faire pousser l'argent sur les arbres si. Voici la démarche :



Chaque jour, vous pourrez trouver un trou lumineux dans le sol. Si vous creusez à cet endroit, O joie, vous trouverez un sac de 1 000 clochettes. Voilà qui est déjà fort agréable, mais les joyeusetés ne s'arrêtent pas là.



Ne rebouchez surtout pas le trou et ouvrez plutôt votre inventaire. Cliquez sur votre indicateur de clochettes et le jeu vous proposera de créer un sac du montant maximum de vos clochettes, de 10 000 , de 1 000 ou de 100 clochettes. Créez un sac de 10 000 clochettes et choisissez de le replanter dans le trou lumineux (planter plus ne servira à rien d'autres que de vous ruiner donc limitez-vous bien à 10 000 clochettes).



Il ne vous reste plus qu'à attendre trois à quatre jours pour découvrir un arbre à clochettes. Celui vous donnera trois sacs de 10 000 clochettes. Vous pourrez ensuite couper et retirer la souche de votre arbre, il ne vous donnera plus rien.