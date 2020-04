News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Mise à jour gratuite du 23/04/2020 (Nintendo Switch) 21/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le stand de Racine

Retrouvez Rounard chez Rounarama

Agrandissement du musée

Focus sur les événements à venir d'avril à juin

23/04-04/05 : Jour de la nature

1-7/05 : escapade du 1e mai

18-31/05 : Journée internationale des musées

01-30/06 : la saison des mariages

De nouveaux visages, événements et ajouts sont au programme de la prochaine mise à jour gratuite d'#AnimalCrossingNewHorizons, disponible jeudi ! pic.twitter.com/eF8VsIX9xl — Nintendo France (@NintendoFrance) April 21, 2020

Nintendo vient de mettre en ligne une bande-annonce pour révéler la disponibilité, le 23 avril, d'une nouvelle mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons. Son contenu : le stand de Racine, l'arrivée de Rounard, l'agrandissement du musée et les futurs événements jusqu'au 30 juin ont été dévoilés dans cette vidéo.Analysons cette vidéo avec les nouveautés qu'elle contient...Racine est un nouveau personnage qui viendra visiter votre île, et qui proposera sur la place du village d'acheter des buissons et des graines de fleur, comme une pousse d'osmanthus jaune, une pousse d'azalée rose ou blanche. Le reste des espèces sera à découvrir dès jeudi dans la mise à jour !Vous aurez ainsi la possibilité de planter des buissons sur votre île, ce qui devrait occasionner pas mal de travaux de jardinage pour les joueurs en furie qui ne décrochent plus du jeu depuis sa sortie, il y a déjà un mois !Rounarama est le nom de la bien étrange boutique de contrebande qui vous attend sur un bateau au bout d'un embarcadère. Et c'est Rounard qui vous y accueillera. Rounard vous proposera d'acheter des oeuvres d'art et des objets de valeur.A lire : mega-spoiler de possibles nouveautés pour Animal Crossing New Horizons C'est maintenant officiel : le musée s'agrandit ! Vous pourrez en effet maintenant visiter une galerie d'art en plus des salles que vous connaissiez déjà, suite à l'arrivée de Rounard dans le jeu.La vidéo nous permet aussi de faire un point sur les prochaines dates-clés du jeu.Tom Nook indique qu'une offre spéciale Jour de la nature est proposée aux membres Miles Nook +. Il s'agit d'activités spéciales "Jour de la nature" qui permettent de gagner 5 fois plus de Miles.Rendez-vous auprès de Morris pour décoller pour l'escapade du 1e mai à l'aéroport, accessible du 1e au 7 mai. Vous pourrez alors participer à une "excursion spéciale disponible uniquement pendant cette période".La journée internationale des musées rythmera notre quotidien pendant près de deux semaines, du 18 au 31 mai 2020. Thibou nous proposera alors de participer à un rallye tampons.L'objectif sera alors de collecter des tampons dans le musée pour gagner des récompenses.Animal Crossing se moque un peu des pandémies. En juin, habituellement, c'est la saison des mariages, eh bien ce sera cette année aussi la saison des mariages dans Animal Crossing. Du 1e au 30 juin, il faudra aider Risette et Serge à prendre le cliché parfait.Que du bonheur ces petites nouveautés, qu'on pourra donc retrouver dans Animal Crossing, à l'occasion de la mise à jour gratuite qui sera diffusée à partir du 23 avril 2020 par Nintendo.