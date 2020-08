News COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND (Switch)

Les fans de la saga seront ravis de pouvoir enfin jouer en de relatives bonnes conditions à trois titres anciens de la franchise sortis à partir de 1989, regroupés sous le titre Collection of Saga : Final Fantasy Legend. Nous aurons ainsi The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III. Des titres au look très rétro, qui font tout de même un sérieux pincement au cœur face à une occasion manquée de pouvoir y jouer sous forme d’un remaster un peu plus modernisé que ce que Square Enix a bien voulu nous dévoiler lors de ce Nintendo Direct mini du 26 août 2020.

Certes, les jeux sont désormais compatibles avec les Joy-Con et permettront d’être joués en tenant verticalement la console, de manière à retrouver un peu le feeling Game Boy. L’écran, plus grand, permettra un agrandissement ajustable, un mode pour jouer en accéléré a été implanté et nous bénéficierons de quelques illustrations inédites et d’une nouvelle musique commémorative ( une chanson spéciale destinée à célébrer les 30 ans de la série). Mais ce que l’on retiendra surtout, c’est l’affichage rétro à l’écran reprenant les visuels monochrome du jeu d’origine sur Game Boy. Et à ce sujet, le choix de l’éditeur va forcément diviser.



La joie de pouvoir rejouer aux titres originels créés par Akitoshi Kawazu est clairement contrebalancée par l’impression d’un portage à minima, et cette sortie occidentale ne se fera que par le biais d’une localisation en anglais (on pourra également choisir le japonais). C’est donc une impression mitigée qui ressort de l’accueil de cette annonce, avec en ligne de mire un nouveau portage/remaster pour la Switch, une technique très rétro qui, même si elle peut être égayée par différents fonds d’écran, ne peut cacher des graphismes d’un autre âge, et enfin un public de niche visé, cette ressortie uniquement en anglais se coupant d’un large public. Une collection qui a le mérite d’exister avec tout de même ses quelques améliorations de confort, et d’arriver sur Switch en exclusivité (et uniquement sur l'eShop), mais qui risque de passer, du moins en France, relativement inaperçue.







Collection of Saga : Final Fantasy Legend sera disponible à compter du 15 décembre 2020 au tarif de 19,99 €.



COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND - Announcement Trailer - Nintendo Switch 26/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En attendant, on attend toujours des nouvelles de la sortie européenne de Dragon Quest Heroes I & II, avec au minimum la langue anglaise. Disponible depuis 2017 au Japon avec le lancement de la console, et rare jeu occupant une cartouche de 32 Go, cette localisation occidentale sur Switch semble devenir une arlésienne.