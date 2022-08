A Short Hike va bénéficier d'une version physique sur Switch

A short Hike portera le numéro 74 des éditions publiées par Super Rare Games. Les amateurs souhaitant obtenir une copie physique de ce jeu devront faire attention, il n'y aura en tout et pour tout que 6000 exemplaires fabriqués, 4500 exemplaires sous forme d'une édition standard avec un manuel en couleur, des illustrations intérieures, une mini-carte de poche A5, un autocollant exclusif et des cartes à collectionner. Le tarif est de 35,37 € hors frais de port.



Pour les plus passionnés, il y aura 1500 exemplaires d'une édition collector (attention le site référence de son côté 850 exemplaires) proposée à 93,15 €, comprenant un guide avec reliure à spirales de 46 pages de style rétro de Hawk Peak, quatre feuilles d'autocollants de la flore et de la faune de Hawk Peak, une carte pliable de style rétro de Hawk Peak, le jeu complet de cartes à collectionner y compris la carte miroir, un pin's de notre petit personnage, trois cartes postales et la bande sonore composée par Mark Sparling sous forme de 2CDs, sans oublier le boitier collector.