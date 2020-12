News Super Nintendo World

Shigeru Miyamoto nous fait visiter Super Nintendo World

Des attractions, des activités, et des boutiques !

Découverte de Mario Kart: Koopa's Challenge

De nouveaux parc Super Nintendo World prévus dans le monde entier

Des jouets et goodies ont été spécifiquement conçus par les équipes de développement des jeux video ! pic.twitter.com/NQjawFoxSn — Puissance Nintendo (@pnintendo) December 19, 2020

Cette nuit, Nintendo a proposé aux fans du monde entier de découvrir le parc Super Nintendo World, un parc à thèmes construit au sein d'Universal Studios Japan. Et quel meilleur guide pour cette vidéo de découverte que Shigeru Miyamoto, le papa de Super Mario, pour progresser dans le tuyau vert qui constitue l'entrée de ce parc pas comme les autres, qui ouvrira le 4 février 2021 au parc Universal Studios d'Osaka.Vous avez manqué cette vidéo ? On vous en propose un résumé ci-dessous mais vous pouvez commencer par prendre quinze minutes pour illuminer votre journée et découvrir cette vidéo vous aussi sur YouTube :Super Nintendo World nous propose de découvrir une représentation dans le monde réel du Royaume Champignon : vos yeux ébahis reconnaîtront très certainement la géographie des lieux, avec notamment ses plate-formes emblématiques et ses tuyaux, mais aussi sa faune et sa flore, des Goombas aux Plantes Piranha en passant par les Koopas et les Bob-ombs !Tout ce petit monde nous accueille dans une zone dense où de nombreuses activités attendront les visiteurs équipés de leur bracelet : il en existe 6 différents et nous les avions d'ailleurs présentés dans cette actualité consécutive à une conférence de presse de la part d'Universal Studios. Ce bracelet, connecté à une application dédiée grâce à un QR Code, permettra d'accumuler des points en vue d'affronter, après 3 activités réussies, Bowser.Shigeru Miyamoto nous a promené pendant quinze minutes, dans cette vidéo, pour nous faire découvrir plusieurs lieux-clés du parc Super Nintendo World. Il nous a d'abord présenté certaines activités, puis nous a emmené dans deux lieux inévitables dans un parc d'attractions : sa boutique souvenirs, et son restaurant.La boutique souvenirs nous permettra d'acheter des produits dérivés exclusifs à Super Nintendo World comme un jouet Super Mario développé par les équipes de Nintendo. Eh oui, n'oublions pas qu'avant de faire des consoles et des jeux vidéo, Nintendo était spécialisé dans les jouets mécaniques, et ce Super Mario qui marche sans piles en est un digne héritier !Côté nourriture, vous aurez la possibilité de vous goinfrer en toute élégance dans les allées du parc grâce à une boite de popcorn en forme d'étoile d'invincibilité. Deux parfums au programme : Caramel Peach ou Mushroom. Ah oui, il va falloir s'habituer aux... saveurs du Royaume Champignon !Au Kinopio's Café, Kinopio étant le nom de Toad au Japon, tout est fait pour nous donner l'impression que les Toad sont vraiment les artisans de ce restaurant. Le lieu sera suffisamment grand pour accueillir un grand nombre de gourmands, venus découvrir le Mario Burger ou le Super Mushroom Pizza Bowl.Evidemment, les deux plats contiennent des champignons (la petite histoire ne nous dit pas si de fait, les Toad sont des cannibales !).Pour finir sa visite de cette première partie, Shigeru Miyamoto nous emmène à l'attraction Mario Kart: Koopa's Challenge, que nous avions pu découvrir dans cette actualité puisque les journalistes avaient été invités à découvrir l'attraction.Nintendo et Universal Studios ont consacré 6 années de travail à la conception de ce rollercoaster d'exception, dans lequel on va affronter Bowser dans une course forcément frénétique mais dont on ne verra rien, si ce n'est le décor avec l'incroyable statue de Bowser en haut du grand escalier nous menant à l'attraction.Le pitch de l'attraction est simple : Bowser a connu cette course pour battre Mario, et nous rejoindrons donc l'équipe Mario dans cette attraction.L'épidémie de Covid-19 a rendu le voyage compliqué depuis bientôt un an déjà, et cela a sans doute motivé les investisseurs à faciliter le développement de parcs Super Nintendo World dans plusieurs parcs Universal Studios dans le monde. Shigeru Miyamoto a confirmé l'ouverture de parcs Super Nintendo World à Hollywood en Californie, à Orlando en Floride, ainsi qu'à Singapour.Si aucune de ces implantations ne se trouve en Europe, c'est parce qu'Universal Studios n'est plus présent sur le Vieux Continent. Il va donc nous falloir patienter avant de pouvoir voyager à nouveau, et surtout attendre que les constructions soient achevées.Quel plaisir de retrouver Shigeru Miyamoto en grande forme, car avec l'annulation de tous les grands événements mondiaux comme l'E3 ou le Tokyo Game Show, nous avons eu en 2020 peu d'opportunité de croiser, sur les réseaux, le regard du papa de Super Mario. On imagine sa fierté d'arpenter les allées d'un univers auquel il a largement contribué, pour ne pas dire créé. Il nous tarde de découvrir plus en détail d'autres recoins du parc Super Nintendo World, et on espère avoir l'occasion, un jour, de pouvoir découvrir le parc nous-mêmes, bien que le Japon soit si loin !Source : Nintendo