News Mario Kart Tour (mobile)

Passant à l'abordage, le jeu de karting de Nintendo se dote à cette occasion d’une nouvelle saison axée directement sur la piraterie, avec laquelle Bowser Jr. (pirate) et le Roi Bob-omb s’ajoutent au casting des pilotes du jeu. Avec ceci, ce sont les karts Sushi-mobile pirate et Bill Boum argenté qui rejoignent la liste déjà très longue de karts utilisables. Côté deltaplane, on note l’ajout unique de l’Hanafuda Boo lors de cette saison.Néanmoins, ces ajouts ne sont pas les seuls à avoir été intégrés dans le titre car à l’occasion de cette nouvelle saison, deux packs sont apparus dans la boutique. L’un cmprenant le magnifique nouveau planeur Grand-voile (utilisé par Bowser dans la vidéo disponible ci-après), avec un ticket "Points de l’aile +" et 45 rubis, pour la somme de 21,99 €. L’autre, beaucoup plus onéreux, comprenant le pilote Maskass noir, 90 rubis et le nouveau kart Cabriolaile noire.Toutes ces nouveautés pourront être essayées sur les nouveaux circuits Bateau Volant (DS) et Koopapolis (3ds) ainsi que le circuit Manoir de Luigi (NGC) déjà apparu lors de la saison spécialement dédié à l’univers Luigi’s Mansion à l’occasion de la sortie de Luigi’s Mansion 3, le 31 octobre dernier.Découvrir la saison précédent : La saison du Far West débute dans Mario Kart Tour Pour ce qui est des récompenses saisonnières, vous pourrez obtenir l’Aile piston, le kart Bill Boum et Skelerex. Récompenses auxquelles s’ajoutent : l’Auto Bill Bourrin, la Koopa-mobile noire, le Parachute Bill Balle et l’Hanafuda Boo avec le Pass Or (5,49 €/mois).Le tuyau vous offre, lui, la possibilité de débloquer Bowser Jr. (pirate), son kart Sushi-mobile pirate et le Parasol en papier éclair, durant la première semaine de la saison. Ensuite, le Roi Bob-omb avec son kart Bill Boum argenté ainsi qu’un deltaplane encore inconnu seront en jeu lors de la seconde semaine de la saison.Source : Nintendo Mobile sur YouTube et Mario Kart Tour