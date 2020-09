News 35 ans de Super Mario Bros

Galerie images 12/09/2020



On pouvait s’attendre à tout, sauf à ça ! En effet, Nintendo et Mattel s'associent et proposent des packs d’accessoires Barbie exclusifs sur la licence Super Mario Bros. Au total, ce sont 18 accessoires répartis en 3 set de 6, au prix de 9,99 € l’unité.Ces sets ont été découvert sur Amazon.com, qui a ensuite retiré les articles des précommandes. Pour le moment, ni Mattel, ni Nintendo ont confirmé ou non l’arrivée prochaine de ces produits. A propos de leur arrivée, Amazon avançait sur sa page qu’il faudra attendre le 4 novembre pour le set 1 (image 1), le 5 novembre pour le set 2 (image 2) et le 7 novembre pour le set 3 (image 3).Les dernières actus sur les 35 ans de Super Mario Bros. : Toutes les précommandes physiques de Super Mario 3D All-Stars seront-elles honorées ? En tout cas, cela permet de confirmer que même après un Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct bien remplis, de nouveaux produits pourraient être annoncés, que ce soit ces poupées Barbie ou non. A ce propos, êtes-vous plutôt satisfait ou non dans l’ensemble des annonces faites jusqu'à présent ? N’hésitez-pas à nous dire tout cela sur notre serveur discord ou en commentaire sous cette news !Source : Wario64 via Nintendo Wire