News NES (Redesign) (NES)

Days of Thunder NES (Unreleased Version) Gameplay 06/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Days of Thunder (NES): Intro - Abertura HD 06/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lorsque le développeur Chris Oberth est décédé en 2012 à l'âge de 59 ans, il a laissé derrière lui nombre de disquettes, disques durs et CD, que la famille a légué à la Video Game History Foundation.La fondation évidemment a passé au crible toutes les données, avec comme but premier de les cataloguer et surtout de les conserver de la meilleure façon possible. Mais au cours de ce travail méticuleux, une découverte a pointé le bout de son nez.En effet, ce travail d’analyse acharné a porté ses fruits car la VGHF a découvert un jeu NES codé par Oberth, supposé perdu il y a 30 ans.Ce jeu est Days of Thunder, un titre de course basé sur le film de 1990 connu chez nous sous le nom de Jours de Tonnerre, et réalisé par Tony Scott avec comme vedette principal Tom Cruise.Le titre aurait du être publié par Mindscape, mais la société a préféré sortir une toute autre version du jeu sur la NES, développée par Beam Software. Il semble que la version d'Oberth avait commencé son développement plus tôt que cette dernière, mais a été annulée.Le titre n’était pas totalement inconnu, car le développeur lui-même en avait parlé une seule et unique fois, dans une interview accordée en 2006 au magazine Retrogaming Times .Comme vous pouvez le voir sur la séquence suivante, le jeu empruntait un chemin différent du titre développé par Beam Software :Voici à titre de comparaison ce à quoi ressemblait le titre de Beam Software :La question s’impose maintenant : A quand la découverte d’un jeu dérivé du film Cocktail ?