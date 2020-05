On regrettera toujours ces embouteillages de grands jeux à la même date alors qu'à d'autres moments de l'année, c'est plutôt la disette. Mais si après cette période de confinement, vous aviez fait le tour de l'ensemble de vos jeux et que rien ne vous attirait sur l'eShop (et pourtant il y a de quoi faire !), vous allez être servi le 29 mai. Car rien que du côté de 2K, nous avons trois gros portages : BioShock : The Collection (Rhââ Lovely ! dixit le rédacteur de ces quelques lignes), Borderlands Legendary Collection et XCOM 2 Collection (un must !). Une belle lettre d'amour de 2K envers la Switch, qui prouve que l'éditeur commence à croire au potentiel de la console de Nintendo.





En mars, 2K a annoncé les ports d'une Nintendo Direct Mini. Les nouvelles ont été rassemblées dans une petite vidéo soignée avec le message «2K ♡ Switch».



Nos concepts pour les icônes du jeu ont été inspirés par les visuels de Nintendo. Nous voulions emprunter cette voie pour qu'ils se sentent chez eux, au niveau du design et de l'atmosphère, pour les fans de Nintendo. Interrogé sur le message marketing, Sami a déclaré que son approche était «moins c'est plus». L'utilisation d'un symbole de cœur était intentionnelle pour lui donner un aspect frais et excitant.C'est dans une interview accordée à Famitsu que le créateur en chef de 2K, Sami Thessman, a parlé de la campagne et du soutien de la firme autour de la Nintendo Switch. Et bien naturellement, il a été interrogé sur cette sortie collégiale sur la console, Famitsu demandant si les choses finissaient involontairement par se chevaucher pendant le développement, ou si ces versions étaient délibérément planifiées.

Eh bien, nous avions une énorme demande réclamant le portage de ces jeux sur Switch depuis un certain temps maintenant, donc on l'a fait parce que nous nous sentions un peu mal à l'aise d'avoir fait attendre tout le monde aussi longtemps. En annonçant et en lançant tous ces jeux en même temps, cela donnait plus de sens à notre implication envers la Nintendo Switch même si à la base, nous n'avions pas nécessairement à l’esprit de faire de cela un réel objectif marketing ou une autre stratégie du genre, mais je suis sûr que ce n'était pas seulement une heureuse coïncidence non plus.

On aura donc bien compris que ce n'est pas une simple "heureuse coïncidence" mais bien l'occasion de saisir une opportunité pour marquer un grand coup dans l'implication de 2K sur le marché de la Nintendo Switch. D’autres passages de l’interview laisse à penser que le choix a été fait pour renforcer l’impact du partenariat entre Nintendo et 2K Games. On peut supposer que les deux compagnies se sont mises d’accord pour regrouper les trois titres dans le segment dédié du Nintendo Direct Mini, et que l’éditeur a décidé de poursuivre sur cette voie en poussant son concept jusqu’au bout et en sortant les jeux en même temps, comme un signe fort de soutien envers la Switch.



Je ne peux pas tout vous dire sur nos stratégies commerciales, mais ce que je peux dire, c'est que nous, à 2K, considérons notre relation avec Nintendo comme extrêmement importante. Nous voulons vraiment continuer à sortir des jeux pour Nintendo Switch.

Il est clair que le résultat des ventes de ces trois jeux sera scruté par l'éditeur pour son planning de nouvelles sorties. Vous savez donc ce qui vous reste à faire : d'une part à acquérir les jeux s'ils vous intéressent (et on espère bien que les portages seront de qualité) puis de continuer à lister et réclamer les jeux de l'éditeur que vous aimeriez voir porter sur Switch pour aiguiller de futurs projets.