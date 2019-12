Emily Rogers a donc déclaré sur Resetera que 2020 sera une grande année sur Nintendo. Selon elle, l'année 2020 sera du même tonneau que 2017 et 2019. Elle déclare également que pour elle seule l'année 2018 aura été en demi-teinte, et ce malgré la sortie de Super Smash Bros. Ultimate.Elle postera un second message qui contiendra à peu près le même message, disant que 2020 ressemblera à 2017 et 2019, mais ajoute qu'elle peut dire cela au vu de la quantité de contenu first-party à venir.Elle déclare ensuite que l'année 2020 sera folle la concernant, autant sur le plan personnel qu’émotionnel. Elle parle de la possibilité pour la switch de proposer de nouveau jeux SNES, mais également GameCube, DS et 3DS. Est-elle en train de teaser des remakes ou un simple étoffement du catalogue rétro proposé au sein du NSO, mystère mystère.Rogers déclare ensuite qu'il reste une tonne de jeux non annoncés, et que les possesseurs de Switch vont continuer à être "bombarder" de jeux, first-party bien sûr, mais aussi en provenance d'éditeurs tiers et d'indés.Emily parle de Donkey Kong en disant qu'elle n'a pas eu vent de nouvel opus dans les tiroirs, mais que les joueurs ne devraient pas attendre longtemps avant de retrouver la trilogie Country au sein des jeux du NSO?Enfin, Rogers donne quelques éléments un peu concret. Elle parle en effet de plusieurs démos et prototypes de jeu Star Fox qui auraient été développés par Nintendo, mais elle désamorce cela en complétant qu'elle doute que ces travaux préparatoires se transforment un jour en jeu à part entière.Elle complète son propos en disant qu'elle sait que Star Fox a le même statut que Pikmin chez Nintendo, à savoir que de nombreuses expérimentations ont lieu en interne sur ces deux licences. Elle termine en disant que ces deux licences ne seront jamais laissé de côté par Miyamoto.Reste à savoir maintenant quel est la proportion de fantasmes dans ses propos, mais avec son passif de leaks qui se sont avérés vrais, on peut faire confiance à Emily Rogers quand elle dit que nous passerons une nouvelle année fantastique avec la console de Nintendo.Source : Nintendo Soup