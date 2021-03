Ventes de consoles

Feb 2021 US NPD THREAD - February 2021 consumer spending across video game hardware, content and accessories reached a February record $4.6B, 35 percent higher when compared to a year ago. Year-to-date spending totaled $9.3B, 39 percent higher than the same period in 2020. pic.twitter.com/uLO9dphLmE — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

Ventes de jeux aux Etats-Unis en février 2021

Top 10 des ventes Nintendo Switch en février 2021 aux Etats-Unis

Du côté des accessoires

Le mois de février 2021 aura encore une fois été un bon mois pour Nintendo qui affiche une solide performance sur le marché américain. Comme tous les mois, le NPD Group nous propose quelques informations sur le secteur du jeu vidéo. Et quand le jeu vidéo va, tout va : Avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars en février 2021, c'est une hausse de 35% par rapport à février 2020. Sur l'année entière, les consommateurs ont dépensé 9,3 milliards de dollars en jeux vidéo, une progression de 39%.A 406 millions de dollars, les ventes de consoles ont progressé de 121% d'une année sur l'autre. Du jamais vu depuis... 2021, quand février avait permis aux fabricants de gagner 468 millions de dollars. L'année se passe bien, grâce aux nouvelles consoles, mais aussi grâce à la Switch, avec une progression de 130% des dépenses en consoles sur l'année entière, à 724 millions de dollars.Parlons de la Switch plus en détail : ce mois encore, la console de Nintendo est la console qui s'est vendue le plus, aussi bien en termes de nombre de consoles vendues qu'en chiffre d'affaires réalisé. Le NPD Group n'avait jamais compté ça depuis février 2009. A l'époque, c'est une certaine Wii qui occupait tous les esprits.Un cap intéressant a été franchi : le revenu généré par la Switch dépasse désormais le chiffre d'affaires réalisé par la Nintendo DS, ce qui place la Switch en seconde position des meilleures ventes de machines sur le territoire américain, en valeur, derrière la Wii. Les 3 places du podium sont donc occupées par des consoles Nintendo, ça impose le respect, ça !Mais ne perdons pas de vue les nouvelles machines de la concurrence, dont les difficultés d'approvisionnement profitent à Nintendo actuellement : la Playstation 5 est la seconde machine du mois aux Etats-Unis, et le NPD Group indique que c'est la console qui se vend le mieux aux USA après 4 mois de commercialisation. Une bonne dynamique chez Sony, donc, que Nintendo surveille certainement de près pour décider – ou pas, de lancer une Nintendo Switch Pro dans les mois à venir !Sur ce mois de février, c'est Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui s'est hissé tout en haut du classement. Excellent mois, et très fort démarrage puisque le jeu est pour l'instant la meilleure vente de l'année 2021 (oui, on sait, il n'y a pour l'heure que deux mois !).Nintendo occupe d'autres places intéressantes, soulignons la présence de Mario Kart 8 Deluxe à la 8e place, Animal Crossing: New Horizons à la 9e place, Super Smash Bros. Ultimate à la 13e, Super Mario 3D All-Stars à la 15e, Ring Fit Adventure à la 16e et The Legend of Zelda: Breath of the Wild à la 19e position. Tous les jeux reculent par rapport au mois dernier, il faut dire que la concurrence est rude avec trois nouvelles entrées dans le top 10 en ce mois de février.Faisons un petit focus sur le top 10 des ventes de jeux Switch sur le territoire américain pour le mois de février 2021 :01- Super Mario 3D World + Bowser's Fury* (Nouveau)02- Mario Kart 8 Deluxe* (=)03- Animal Crossing: New Horizons* (1e, -2)04- Super Smash Bros. Ultimate* (=)05- Super Mario 3D All-Stars* (=)06- Ring Fit Adventure (3e, -3)07- The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (6e, -1)08- Just Dance 2021 (7e, -1)09- Super Mario Party* (8e, -1)10- New Super Mario Bros. U Deluxe* (9e, -1)Notez que les ventes de jeux édités par Nintendo signalés par * sont basées sur les totaux excluant les ventes en téléchargement sur l'eShop de Nintendo.Du côté des ventes d'accessoires, avec un revenu de 195 millions de dollars, c'est une progression de 41% par rapport à l'année dernière. Tant les manettes, les casques et les volants ont connu un mois épatant historique, et c'est la DualSense de la PS5 qui a été l'accessoire consoles le plus vendu sur le marché américain.