Galerie images 13/04/2021

Alors qu’au Japon, Monster Hunter Rise se vend par palette, il semblerait qu’en France, Mario chat soit rapidement parvenu à se défaire des chasseurs qui le traquaient. L’édition collector est pour sa part portée disparue, bien que cela ne soit la procédure habituelle une fois passée la semaine de sortie.A lire aussi : Le président de Nintendo parle de nouvelles consoles et de licences Nintendo Ainsi, Animal Crossing: New Horizons fait son grand retour à la… 5e place, après s’être absenté durant une semaine pour la première fois depuis sa sortie l’année dernière. Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure continuent de marquer leur territoire au sein du peloton et Ring Fit mène toujours la course.1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - Nintendo Switch (Nintendo)2. Monster Hunter Rise - Nintendo Switch (Capcom)3. Ring Fit Adventure - Nintendo Switch (Nintendo)4. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch (Nintendo)5. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch (Nintendo)Du côté de la 3DS, on déplore la disparition du héros du temps qui semble avoir été rattrapé par Mario et ses amis de Mario Kart 7 avant de se perdre dans la vallée de la peur de Luigi’s Mansion 2. On a donc un trio que l’on a l’habitude de retrouver cette semaine.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Luigi’s Mansion 2 - Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c ’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter. Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer