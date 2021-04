Galerie images 18/04/2021

Durant sa troisième semaine de commercialisation, Monster Hunter Rise a toujours le monopole des charts japonaises, suivi comme d'habitude par Mario 3D World, Momotaro Dentetsu, Mario Kart, Ring Fit et Minecraft.A partir de là, premier changement : Animal Crossing a été rattrapé par les ventes d’un certain Super Smash Bros. Ultimate. Ensuite, on constate le départ prévisible d’Outriders (version PS4), au profit de Splatoon 2 ( au passage on en profite pour vous rappeler que nous organisons une SessionPN dessus ce samedi 17/04 ) qui gagne donc une place, suivi par Pokémon Epée et Bouclier pour fermer la marche.Monster Hunter Rise a dépassé cette semaine les 1 700 000 exemplaires vendus et devrait dépasser les 2 millions d’ici une à deux semaines, si la cadence perdure. Auquel cas ce serait une très belle réussite pour la production de Capcom, un peu plus d’un mois après sa sortie.Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! atteint de son côté les 2 100 000 exemplaires écoulés, Ring Fit Adventure les 2 500 000, tandis que Minecraft devrait sûrement passer les 1 900 000 la semaine prochaine.1. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 194 327 (1 774 063)2. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 21 590 (642 106)3. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12 920 (2 101 505)4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10 439 (3 774 112)5. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10 154 (2 501 449)6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9 408 (1 892 400)7. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7 835 (4 236 044)8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7 406 (6 727 920)9. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4 783 (3 836 779)10. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 4 634 (4 023 912)Du côté des ventes consoles, les consoles Switch subissent une importante baisse de ventes. En effet, les ventes de la gamme passent de 135 076 consoles vendues à 96 259 d'une semaine à l'autre. On a vu pire mais ça reste intéressant à noter.A lire aussi : Square Enix est-il à vendre ? Bloomberg l'affirme, mais pas Square Enix Cependant, les millions-seller de Big N restent en très bonne position face à leurs concurrents puisque la PS5 a encore un bel écart à remonter si elle veut espérer revenir sur les positions de Nintendo. En parlant de la PS5, alors que la Switch Lite dépasse cette semaine les 3 600 000 consoles vendues, la PS5 Digital Edition atteint enfin les 100 000 !Enfin, notez aussi que la PS4 se stabilise au fil des semaines aux alentours des 1 500 consoles écoulées, un résultat honorable alors que la console fêtera ses 8 ans cette année. Parallèlement, Xbox nous épate encore avec ses performances habituelles. La Series X n’a vendu que 3 consoles de plus que la Series S et les deux consoles sont loin derrière la 2DS XL. Félicitations !1. Nintendo Switch – 48,733 (15,679,282)2. Nintendo Switch Lite – 47,526 (3,637,401)3. PlayStation 5 – 13,074 (515,009)4. PlayStation 5 Digital Edition – 2,486 (101,517)5. PlayStation 4 – 1 430 (7 778 077)6. New Nintendo 2DS LL (2DS comprise) – 622 (1 161 498)7. Xbox Series X – 287 (31 045)8. Xbox Series S – 284 (9 964)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même . Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger . Enfin, pour découvrir les chiffres de ventes aux Etats-Unis le mois dernier, c’est ici qu’il vous faut aller.