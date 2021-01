Galerie images 22/01/2021

Galerie images 22/01/2021

Comme à son habitude, Nintendo monopolise le classement des ventes softwares. Et si les ventes pourde Konami ont encore une fois considérablement augmentées, ce n’est pas le cas pour la plupart des titres du classement qui connaissent une (faible) recrudescence des ventes, notamment Animal Crossing: New Horizons et Ring Fit Adventure.En contrepartie, Mario Kart 8 Deluxe, qui connaît lui aussi cette baisse des ventes, se rapproche de plus en plus du best-seller de Big N et réduit l’écart à moins de 10 millions de ventes… une situation que n'était presque (ou peut-être tout simplement) jamais advenue depuis mars dernier.Notons aussi l’arrivée de Pokémon Epée et Bouclier. Ces dernières semaines, nous l’avons vu, la dernière place du classement est très prisée et c’est cette semaine Pokémon Epée et Bouclier qui s’en empare. Pour permettre son arrivée, c’est Pikmin 3 Deluxe qui s’en est allé, pour la première fois depuis sa sortie en octobre.Enfin, ce sont de petits caps franchis mais on se permet quand même de les mentionner : Super Smash Bros. Ultimate dépasse cette semaine les 4 100 000 exemplaires vendus, Mario Kart 8 Deluxe atteint lui les 3 600 000 exemplaires vendus, 51 Worldwide Games lui les 600 000 ventes et enfinles 1 600 000 exemplaires écoulés.1. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 107 064 (1 617 601)2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 36 009 (6 553 618)3. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 35 397 (2 237 398)4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 26 636 (3 601 699)5. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 17 099 (4 109 327)6. [NSW] 51 Worldwide Games (Nintendo, 06/05/20) – 15 295 (601 384)7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 14 430 (1 774 814)8. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 11 640 (3 743 798)9. [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 10 069 (1 797 617)10. [NSW] Pokémon Epée et Bouclier (The Pokemon Company, 11/15/19) – 9 882 (3 929 246)Côté hardware, la Switch s’est encore mieux vendue que la semaine passée, avec 170 000 exemplaires écoulés (cumul Switch + Switch Lite). Avec de telles ventes, la console s’apprête désormais à dépasser les 18 000 000 exemplaires écoulés (cumul Switch + Switch Lite), un cap qui devrait être franchi la semaine prochaine si Nintendo réitère des ventes à peu près similaires.A lire aussi : Bilan 2020 Japon : le rouleur compresseur Nintendo Sur la partie individuelle, la Switch classique atteint les 14 700 000 exemplaires vendus et la version Lite les 3 200 000 exemplaires vendus. Du côté de la concurrence, on ne retrouve aucune performance notable dans le même style.Enfin si, la Xbox Series X double ses ventes au détriment de la S qui les divise. La PS4 Pro elle parvient à vendre… une unité de moins que la semaine passée et la PS5 resigne une seconde semaine consécutive devant sa grande sœur. La version digitale elle en revanche se rapproche de plus en plus de la 2DS !1. Nintendo Switch – 142 748 (14 789 817)2. Nintendo Switch Lite – 27 943 (3 200 965)3. PlayStation 5 – 6 496 (230 645)4. PlayStation 4 – 3 405 (7 743 443)5. PlayStation 5 Digital Edition – 832 (53 629)6. New Nintendo 2DS XL (2DS incluse) – 546 (1 152 567)7. Xbox Series X – 143 (25 180)8. Xbox Series S – 17 (6 647)9. PlayStation 4 Pro – 17 (1 575 565)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même. Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.