- Pikmin (GameCube) – 101 299

- Pikmin 2 (GameCube) – 161 930

- Nouvelle façon de jouer ! Pikmin (Wii) – 48 229

- Nouvelle façon de jouer ! Pikmin 2 (Wii) – 28 256

- Pikmin 3 (WiiU) – 102 188

- Hey! Pikmin (3ds) – 79 517

- Pikmin 3 Deluxe (Switch) – 171 349

Galerie images 06/11/2020

Pour la série Pikmin, il s’agit d’une performance historique. En effet, à l’occasion de sa sortie, Pikmin 3 Deluxe s’est vendu à 171 349 exemplaires. En comparant ces ventes à celles générées par d’autres licences Nintendo, cela semble peu. Pourtant, il s’agit bel et bien du meilleur lancement d’un jeu de la série Pikmin de tous les temps au japon, comme en témoigne cette liste ci-dessous qui relate les lancements de l’ensemble des jeux de la licence :Pour ce qui est du classement hebdomadaire des ventes de la semaine 44 (26 octobre au 1 novembre) au Pays du Soleil Levant, Famitsu rapporte que la dernière production de Nintendo domine très fortement ce classement malgré la sortie locale Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster et mondiale de Watch Dog Legion.Enfin, finissons sur une note nationale : le jeu écope de la septième place du classement au Royaume-Uni , la quatrième en Suisse et vous venez de le lire, la première au Japon. Les statistiques françaises (au même titre que les statistiques italiennes, australiennes et néo-zélandaises) ne sont pas encore parues et il faudra attendre ce lundi afin d’en prendre connaissance.Source : VGChartz et Nintendo Everything