Mise à jour

News d'origine

1. Assassin's Creed Valhalla - PS4 (Ubisoft) 2. Call of Duty: Black Ops Cold War - PS4 (Activision-Blizzard) 3. Assassin's Creed Valhalla - Xbox Series (Ubisoft) 4. Call of Duty: Black Ops Cold War - Xbox Series (Activision-Blizzard) 5. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch (Nintendo)

Galerie images 25/11/2020

Le SELL vient de publier le détail par plateforme. Ainsi, nous pouvons découvrir les classements spécifiques pour la Nintendo Switch et 3DS. Tout d'abord commençons avec la Switch, il est question d'un trio somme toute classique du classement :Et pour notre petite 3DS, le classement est bien plus étonnant cette fois avec l'apparition d'un jeu que l'on avait pas vu depuis longtemps (pour pas de dire que l'on ne l'a quasiment jamais aperçu depuis sa sortie : Kirby au fil de la grande aventure !Ca y est, la Next-Gen est lancée et les premières données françaises viennent de tomber ! Et comme nous pouvions nous y attendre, les Xbox Series réalisent un excellent démarrage (pour la PS5 il faudra encore attendre une semaine pour avoir des données sur le lancement) mais c'est encore une fois la PS4 qui tire son épingle du lot grâce aux jeux tiers Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty: Black Ops Cold War.Pour ce qui est de Nintendo, la firme nipponne se maintient comme elle le peut dans le classement grâce notamment à un Animal Crossing: New Horizons toujours en pleine forme ayant montré quelques signes de faiblesse tout de même.A l'inverse du Japon, Microsoft réalise un lancement bien plus réussi que celui de sa Xbox One en 2013. Cependant, tout est à relativiser car les seules données en notre possession sont celles des ventes de jeux et cela sans chiffres concrets. Néanmoins, ce classement à lui seul témoigne d'un lancement que l'on pense plus réussi qu'à l'époque malgré une absence de chiffres impalpables à laquelle Phil Spencer ne remédiera pas.En revenant sur le sujet de Nintendo, il sera maintenant intéressant de voir les ventes générées durant la semaine de commercialisation de la PlayStation 5 car si la firme a su faire face, quoi qu'avec une certaine difficulté, au lancement de la Xbox et de jeux tiers très populaires sur le marché, rien ne garantit que cela se reproduira la semaine prochaine avec la PS5 et ses nombreuses exclusivités.A lire aussi sur le thème de nouvelles consoles : Deux bundles Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing: New Horizons en approche en Europe ! Ce que l'on peut en revanche vous assurer, c'est que la sortie cette même semaine d'Hyrule Warrios: L'ère du Fléau permettra de faire face tant bien que mal aux nouveaux systèmes concurrents. D'autant plus que la performance historique du jeu ne présage que du bon pour ce nouveau cross-over avec le genre Muso signé Koei Tecmo. Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même . Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter . Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au japon, c'est ici que vous devriez vous rendre.