SessionPN : N'oubliez pas vos réserves de peinture, Splatoon 3 revient !

Les calamars sont de retour !

Comment nous rejoindre ?

8 mois d’attente, c’est long, pas vrai ? C’est ce qu’on s’est dit nous aussi en remarquant que ça fait depuis février que nous n’étions plus revenus sur Splatoon… Une longue série à laquelle on s’apprête désormais à mettre fin puisque c’est officiel, Splatoon 3 est de retour dans la SessionPN ! Une occasion pareille, c’est immanquable, pas vrai ?Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session (ID du tournoi, etc…) vous seront communiquées.On espère vous voir nombreux ce samedi, le 19 octobre, pour ce grand retour de Splatoon 3. Comme toujours, on vous donne rendez-vous à 21h pour nous rejoindre !