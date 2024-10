SessionPN : C'est l'heure de mettre les gaz, F-ZERO 99 est de retour avec une nouvelle mise à jour !

Plus de variété, plus de fun !

Additional content for F-ZERO 99 is now available for #NintendoSwitchOnline members!



New league: Grand Prix Ace League

5 new tracks

New machine decals

Expanded Practice Modehttps://t.co/NYi3QoTQ62 pic.twitter.com/AvWc5qgXUU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 2, 2024

Comment nous rejoindre ?

Cette semaine, Nintendo a publié une mise à jour importante du jeu F-ZERO 99. Au-delà des divers aspects secondaires de personnalisation (bagdes, émotes…), le titre se dote surtout de 5 nouveaux tracés bien connus des fans. L’occasion de redécouvrir ou de découvrir pour les plus jeunes ces pistes iconiques de la licence.Pour ce faire, on vous donne rendez-vous ce samedi 05 octobre, dès 21h, pour voler avec nous ! En plus, c’est gratuit, alors autant en profiter !Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session (ID du tournoi, etc…) vous seront communiquées.On espère que vous serez au rendez-vous samedi, 21h, malgré ce programme légèrement différent par rapport à d’habitude, certes, mais toujours la même joie et bonne humeur !