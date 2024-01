SessionPN : Préparez les moteurs, samedi on se retrouve sur... F-ZERO (99) !

Une mise à jour qui tombe à pic !

Comment nous rejoindre ?

Pour être franc, on avait pas prévu de se retrouver sur F-ZERO 99 samedi, mais plutôt de continuer sur notre roulette habituelle entre Smash, Mario Kart, Among Us et Splatoon. Sauf que, entre temps, Nintendo a publié une mise à jour permettant enfin de créer des salons privés de 2 à 99 joueurs sur F-ZERO 99 ! Idéal pour se retrouver, non ? C’est ce qu’on s’est dit aussi, alors on vous invite à jouer avec nous à ce jeu disponible gratuitement sur Switch !Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la Session.A noter que si vous lancez le jeu pour la première fois, il vous faudra passer un tutoriel assez court durant environ 5 minutes. Comme ça, vous êtes prévenus !