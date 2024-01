SessionPN : En 2024 la session revient pour une année pleine de folie !

Histoire de commencer l’année en beauté…

Comment nous rejoindre ?

Le mot de la fin

Naturellement, l’équipe de Puissance Nintendo vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Et, histoire de commencer l’année en beauté, quoi de mieux que les complots et manigances qui vont de paire avec Among Us ? On vous donne donc rendez-vous ce samedi 06 janvier, dès 21h, pour venir nous aider à mener l’enquête… ou nous trahir !Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la Session.Pour clore cette annonce, nous souhaitons, Zenit, toute l’équipe de Puissance Nintendo et moi-même, vous remercier pour votre soutien indéfectible et votre présence quotidienne à nos côtés, sur le serveur Discord et lors des Sessions. En espérant vous revoir bientôt sur nos différents réseaux, et, qui sait, à l’occasion d’une prochaine SessionPN peut-être ?