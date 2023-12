SessionPN : Ready? Go! Super Smash Bros. Ultimate revient une ultime fois en 2023 !

Une session rocambolesque s’annonce !

Comment participer ?

Après quelques semaines d'attente, Super Smash Bros. Ultimate est de retour ce 09 décembre. Autant dire que c’est une soirée à ne manquer sous aucun prétexte et qui saura réchauffer votre foyer par son adrénaline. Une session que vous ne pouvez rater sous aucun prétexte donc, au vu de la saison actuelle !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et vous rendre sur le salon #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la Session.