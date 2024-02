SessionPN : Au coeur de l'actu, Splatoon 3 revient également au programme de la session !

Sortez les encreurs !

Comment nous rejoindre ?

Après avoir soumis au vote sur Discord le programme de la prochaine Session, c’est désormais acté, on se retrouvera sur Splatoon 3 ce samedi ! Après tout, juste après un week-end de festival et avec la sortie cette semaine d’un DLC (solo) sur le jeu, quoi de mieux que de se retrouver dessus ? On vous donne de fait rendez-vous samedi (24) à 21h pour jouer avec nous !Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la session.