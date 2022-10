Test de Unusual Findings : Un ersatz de Stranger Things ? Que nenni !

Unusual Findings Trailer 10/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une ambiance délicieusement 80’s.

Un délice de Pixel Art…

Tout y est pour vous replonger dans les années 80. D’abord, un groupe de copains adolescents qui vous fera forcément penser aux Goonies et autres groupes de potes de l’époque. Les plus jeunes feront évidemment le lien avec Stranger Things, dont le titre du jeu mais aussi la musique de l’écran l’accueil s’inspirent largement. On pourrait d’ailleurs craindre au premier abord que le jeu ne soit finalement qu’une pâle adaptation de la série Netflix. Heureusement il n’en est finalement rien, puisque Unusual Findings va certes puiser sans réserve dans toute la culture Pop, mais pour finalement accoucher d’une aventure inédite.Tout commence dans votre chambre d’ado. Votre père vient de vous punir suite à un malencontreux et explosif accident de chimie dans le jardin d’une voisine… Vous voilà privé de console de jeux (une NES, bien évidemment) et condamné à vous morfondre. Jusqu’à ce qu’un de vos meilleurs amis ne jette un caillou à votre fenêtre pour vous proposer de le rejoindre dans ses aventures : il a trouvé le moyen de capter les chaînes du câble en bidouillant un de ses appareils ! Vous voilà parti en douce pour profiter de la soirée avec vos potes, sauf qu’au lieu des chaînes câblées, vous allez capter sur la télévision un tout autre signal… Bien plus intriguant.Voilà le pitch de base, et si nous ne voulons en aucun cas spoiler l’histoire ici, sachez qu’il sera évidemment question d’aliens, de conspiration, de sauver le monde mais avant tout, d’une aventure basée sur l’amitié et les rencontres improbables.Unusual Findings est un jeu d’aventure en Point & Click. Vous allez donc devoir vous promener à travers votre ville natale pour enquêter, parler à des personnages variés et hauts en couleurs, et les aider dans leurs problèmes du quotidien pour qu’ils puissent vous ouvrir la voie vers la suite de vos péripéties. Au niveau des contrôles, c’est d’une simplicité enfantine : votre curseur, libre (stick gauche) ou assisté (stick droit) vous permet de mettre en évidence des éléments utiles avec lesquels interagir. Trois actions sont au programme : parler, utiliser, ou observer. Bien évidemment, les objets les plus utiles (ou improbables, c’est selon) viendront garnir votre inventaire pour être utilisés par la suite, seuls ou combinés à d’autres. Rien de révolutionnaire évidemment, c’est du Point & Click pur jus. Mais le tout fonctionne très bien, se prend en main en quelques instants et est agréable à utiliser. C’est le principal ! il est à noter qu’en mode portable, le tactile est pris en charge. Enfin, sachez que les dialogues sont importants et que vous aurez des choix à faire, qui peuvent influer (légèrement) sur le déroulement des évènements.L’ambiance du jeu est vraiment délicieuse, avec un pixel art vraiment réussi, des décors jolis et assez détaillés et surtout, des références aux 80’s dans tous les sens ! Les problématiques de base des ados à tendance geek sont bien présentes et fonctionnent bien. Vous allez donc forcément craquer si vous êtes un minimum sensible à cette époque. Affiches de films, voitures, jeux vidéo, musiques… Tout y passe, pour notre plus grand plaisir. Et cela tombe bien, car vous allez tellement arpenter les rues de votre ville (entre autres) que vous finirez par connaître les lieux et ses habitants par cœur !Car il ne faut pas s’y tromper : si les premières phases du jeu sont assez simples et vous permettront de vous familiariser avec l’ambiance et le gameplay, n’allez pas croire que tout le jeu est enfantin. Rapidement, les choses se corsent et vous devrez vous creuser les méninges pour avancer. Vous devrez parfois fouiller de fond en comble chaque zone pour dénicher l’élément qui vous manquait, ou faire des allers retours pour comprendre qui a besoin de quoi pour débloquer la situation. Il est à noter qu’il n’y a pas d’aide particulière et que vous devrez donc vous en sortir par vous-même. Heureusement, les solutions sont globalement toujours logiques et vous ne devriez pas rester bloqués trop longtemps.On saluera également l’écriture de qualité, avec des dialogues toujours marrants et remplis de références, ainsi que les musiques, très réussies même si un poil répétitives.Du tout bon, ce Unusual Findings ? Quasiment, puisqu’on sera obligés de noter que quelques énigmes sur la fin sont un peu plus tirées par les cheveux, et que quelques bugs sont survenus lors de notre aventure. A priori rien qui ne puisse être corrigé rapidement, mais c’est tout de même regrettable et à signaler.