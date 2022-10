Test de Dungeons 3 : on prend les mêmes et on recommence

Basculer du côté des cookies

Cette progression, bien qu'innovante pour la licence, soulève de nombreux problèmes de rythme : on se rend rapidement compte des coûts exorbitants des différentes améliorations. Il faudra farmer pour parvenir à vos ambitions. Mais aussi bien penser à protéger et piéger votre donjon, sous peine de voir débarquer les chevaliers du Bien, prêt à tout massacrer. Tout cela impose un rythme, ajoute une certaine urgence et un danger constant malgré de longues phases de farm pour les ressources.



Le gameplay peut se diviser en deux : les phases d'exploration, où vous sortez massacrer les soldats du Bien et les phases de gestion. Si les premières sont relativement souples, les secondes sont une petite purge. La roue des menus n'est pas claire, la partie gestion manque de solidité et les joueurs habitués à ce type de jeu risquent de s'arracher les cheveux. Nettement plus efficace sur PC que sur Switch, l’interface manque de clarté. En l'état, vous passerez plus de temps à tenter de faire des trucs qu'à réellement exécuter les actions voulues. Votre sous-sol s'étoffe au fil des trous que vos sbires y creusent (sur vos ordres, bien entendu) et vous découvrez petit à petit la carte. A l'extérieur, celle-ci est assez minimaliste : un carré en bas à gauche de votre écran, dévoilant les points d'intérêt lorsque vous vous trouvez à proximité, tandis que les objectifs de mission y sont bien visibles.

Dungeon-Craft ?

Car nous avons le côté obscur. Attendez, comment ça, ce n'est pas totalement ça ? Oh, ça ira, vous avez compris. Tout comme vous avez saisi que le ton du jeu est plutôt à l'humour gras et lourd. Les références geeks foisonnent avant même que vous ne sachiez ce que vous devez faire. L'histoire ? Oh il y en a une, mais elle est annexe : tout détruire, répandre le Mal, le vrai, c'est quand même mieux. Mais reprenons.Vous incarnez Thalya, une elfe noire que son père pensait pouvoir élever du côté du bien. Que nenni, car vous êtes arrivé. Le Mal Absolu s'ennuie sérieusement depuis sa dernière défaite dans Dungeons 2. Alors il décide de sortir faire un tour. Il voit Thalya de loin, une cible parfaite, n'est-ce pas ? Il va donc la posséder, détruire l'orphelinat qu'elle venait inaugurer et y construire sa base secrète dans les décombres encore fumants. Le Mal Absolu on vous dit. Tout ceci se déroule lors d'une phase d'introduction qui tient lieu de tutoriel. Vous y apprenez à déplacer votre personnage, à prendre possession des gardes pour éviter la lumière et à attaquer. Tout cela se fait assez naturellement, à coup de quelques boutons. Mais rapidement, la Switch va montrer ses limites, notamment dans la partie gestion, nous y reviendrons.Tout le jeu s'apparente à une farce. L'humour omniprésent donne un ton léger et sarcastique à la moindre ligne de dialogue, les scénaristes brisent le quatrième mur en vous apostrophant abondamment. Le côté too much arrive dès les premières minutes de jeu : à force de faire une, deux, trois, quatre blagues de mauvais goût à la suite, vous serez rapidement saturé, au point de ne pas forcément lire les dialogues, car il faudra y chercher les informations sérieuses ou importantes pour jouer au milieu de cette mélasse. Pourtant, les scénaristes semblent le savoir : plus d'une fois, vous lirez des passages du type "On nous a dit d'en faire moins sur les blagues de hobbit et d'anneaux", pour ensuite en remettre trois couches. Cependant, ce ton particulièrement gras pourra vous plaire : nous ne jugeons pas, nous prévenons juste du type d'humour que vous trouverez en jouant à Dungeons 3.Dungeons 3 vous propose donc de vous plonger dans la gestion d'un donjon souterrain du Mal. Vous devrez y faire tout ce qu'on peut attendre de vous : aller piller l'extérieur, créer de nouvelles salles, miner pour récupérer de l'or, creuser votre donjon et l'étendre, etc. A cela s'ajoute une nouvelle ressource : la Méchanceté. Ici, pas question de miner les cases d'or, mais bien d'aller faire le Mal (et de bien le faire) en envoyant vos sbires à la surface pour raser les positions ennemis et tuer les soldats du bien. Cette progression implique un changement de tactique important par rapport aux autres opus. La Méchanceté étant nécessaire pour mener à bien vos recherches et développer de nouvelles salles, plus vraiment question de vous préparer sous terre pour ensuite raser intégralement le pays. Plus d'attaques massives, donc, mais des petits raids pour récolter assez de Méchanceté pour faire ce que vous voulez.Du côté du graphisme et de la progression, Dungeons 3 n'est pas sans rappeler le magnifique Warcraft III Reforged, la qualité graphique en moins. Alors oui, Dungeons 3 a vu ses graphismes affinés et améliorés depuis le précédent jeu, mais c'est encore loin d'être suffisant. En mode portable, ça pixelise à outrance, les unités ne sont pas forcément reconnaissables, les textures bavent sur la Switch et c’est dommage. La musique et les doublages sont agréables, mais l'on s'en tient à ce que l'on connaît, sans vraiment faire d'efforts pour proposer quelque chose d'autre. Par bien des aspects, Dungeons 3 se moque de ses joueurs : les défauts mis en avant sur les précédents opus sont toujours là, et les dialogues se moquent allègrement des joueurs de façon générale. Pas très fair play...Il faudra être amateur de cynisme et de second (voire troisième) degré pour avancer dans l'aventure sans se lasser. Pour le reste, l'équilibre entre gestion et assaut peine à trouver son rythme de croisière en vous empêchant de vous livrer à tous vos bas instincts d'assauts ravageurs. La difficulté n'est pas vraiment au rendez-vous : construisez une équipe équilibrée, avec tous les types d'unités à votre disposition et vous n'aurez plus vraiment de soucis à vous faire pour vos raids. Le jeu manque clairement d'un aspect stratégique, ou wargame, dans la gestion de ses assauts. On retrouve donc dans Dungeons 3 un peu de tout, mais rien ne va vraiment au bout de son concept, et rien que ça, c'est dommage !