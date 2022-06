Test de Tokoyo : The Tower of perpetuity : la tour sans fin

Mourir et recommencer

Mais pas seul ?

En parlant de grimper : l’ascension de la tour se fait assez simplement. Chaque étage est une zone de jeu et vous découvrez à intervalle régulier des paliers composés soit d’une auberge où vous pouvez choisir une seule boisson parmi trois (pour regagner beaucoup de PV, en regagner moyennement mais avoir sa santé max qui augmente, ou juste augmenter sa santé max par exemple) ; soit deux statues, d’un ange et d’un démon. Lors de cette étape, à vous de choisir entre l’un ou l’autre et d’observer ce qui va changer (en l’occurrence, l’ordre de certains étages dans la suite de votre aventure). Le reste n’est que composition : entre les différents personnages en fonction de leur attaque spéciale (celle qui vous convient le mieux) ou entre ange et démon pour avancer le plus loin possible. Comme dans tous donjons et tous rogue like, des boss sont disséminés là aussi à intervalle régulier. Ils sont presque plus facile (du moins ceux du début) que certains étages remplis de petits mobs. La difficulté est assez inégalement répartie entre les étages et d’une certaine façon, c’est tant mieux : cela vous permet de souffler, de retrouver votre jauge de mana ou simplement de finir de vaincre certains ennemis qui volent ou passent à travers les murs et donc vous poursuivront tant qu’ils seront en vie.

L’histoire de Tokoyo : The Tower of Perpetuity est relativement simple. Vous êtes enfermée dans une tour aux murs mouvants et devez vous échapper. Un très court tutoriel vous apprend les bases du jeu : sauter (avec B), se déplacer et lancer une super attaque avec X. Celle-ci ne s’enclenche que lorsque votre jauge de mana est pleine et durera le temps de la vider. En fonction du personnage que vous contrôlez, la super attaque diffère. Et c’est tout pour les contrôles. Vous voyez la difficulté ? Non ? Et si on vous dit, maintenant, qu’il n’y a aucune attaque normale ? Ah. Voilà.Tokoyo se présente comme un rogue like mais possède aussi une grande partie de plateformeur. Tout simplement parce que l’absence d’attaque normale demande d’esquiver afin d’avancer et donc de maîtriser l'enchaînement des plateformes, des sauts, etc. Esquiver les ennemis le temps de retrouver votre mana, ou simplement les quelques pièges qui cherchent à se refermer sur vous. Si vous avez senti une vague de panique à l’idée d’entrer dans le donjon armé uniquement de l’attaque spéciale, c’est normal. Tokoyo joue justement sur l’urgence et la frustration, mais pas trop quand même. Ainsi, votre jauge de mana se remplit au fur et à mesure que le temps passe. Des artefacts bonus s’ajoutent à votre arsenal pour vous offrir des effets de buff et débuff et augmenter soit la vitesse de récupération, soit vous proposer d’autres alternatives.Comme nous l’avons évoqué, vous avez un panel de plusieurs personnages. A vous de choisir celui ou celle qui vous fait envie. Leur fonctionnement est toujours strictement le même, la super attaque en moins. Ce sera probablement vis-à-vis de celle-ci que vous préférerez l’un ou l’autre. Cependant, monter en haut de la tour avec tous les personnages est intéressant : chaque palier vous permet d’avoir un petit bout de son histoire personnelle. Bien qu’anecdotique au regard du reste du gameplay, on apprécie particulièrement cette touche de scénario. Attention cependant : le jeu est intégralement en anglais. Comme la somme des textes est relativement faible et que le niveau d’anglais requis est plutôt bas, il est relativement facile d’avancer dans le jeu. Les seuls mots de vocabulaire dont vous aurez vraiment besoin sont de l’ordre des caractéristiques afin de déterminer si tel artefact vous augmente l’attaque, la défense ou la vie (sauf si vous vous intéressez à l’histoire des protagonistes, mais là encore le niveau d’anglais est gérable, comme vous pouvez le voir sur les images).Tokoyo propose une aventure solo avec une légère dimension multijoueur. Très, très légère, notons-le, puisqu’elle n’est représentée que par l’apparition d’un tableau des scores à la fin de votre run. Ainsi, vous pouvez vous évaluer par rapport aux autres joueurs. Cette dimension donne du challenge à l’expérience, sans être réellement prédominante. On joue principalement pour soi, plus que pour grimper dans le tableau des scores.