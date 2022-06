Test de Cloud Gardens : végétaliser les ruines

Tout commence avec une graine…

Cultiver son jardin

Cloud Gardens nous propose de plonger directement dans le vif du sujet : les niveaux s'enchaînent sans beaucoup d’explications. Les textes sont réduits à leur minimum, mais il est assez facile de comprendre le contexte. Nous sommes face à des décors désertiques, apocalyptiques, où il manque une composante essentielle : la verdure. Ce sera à vous de la propager au fur et à mesure des niveaux.Chaque niveau est à peu près composé de la même façon : vous débutez dans un univers vierge de toute forme de nature, et avec une graine présente (ou plusieurs selon les niveaux). Une fois récupérée en cliquant dessus, vous pouvez la planter. L’emplacement relève de la véritable stratégie du jeu. A vous de trouver l’endroit idéal. Une fois plantée, l’interface vous donne accès à une série d’objets, de débris, de poubelles, de carcasses de voitures, etc. (en fonction du thème du niveau). En les plaçant à proximité de vos plantations, vous les ferez grandir et s’épanouir, jusqu’à donner des fleurs et des fruits. Ceux-ci, une fois récoltés, sont à planter à leur tour pour faire grandir votre jardin. En bas à gauche, un cercle vous indique le pourcentage de réussite de chaque décor. Une fois à 100%, vous pouvez passer au suivant.Le gameplay est relativement simple. Avec Y vous sélectionné un objet que vous placez sur la carte avec A. Avec cette même touche, vous pouvez aussi cueillir les fleurs et fruits qui ont poussé. En bas à droite, une jauge vous indique quand une nouvelle graine est disponible. Vous pouvez la planter avec X. Maintenir cette touche vous donne accès à la sélection des graines. Au fur et à mesure de votre aventure, de nouvelles plantes seront disponibles, chacune avec ses spécificités. Par exemple : le cactus ne pousse que sur des zones plates, tandis que certaines plantes grimpantes peuvent s’accrocher sur les parois verticales. Et ainsi de suite.Alors bien sûr d’un point de vue écologique, faire grandir des plantes en ajoutant des déchets c’est… un peu moyen. Mais si l’on met de côté ce type de cohérence, le gameplay est particulièrement efficace. Au panel des graines et objets s’ajoutent différents outils comme par exemple un aspirateur pour récupérer les fleurs plus rapidement ou une tronçonneuse pour couper et récupérer les graines à replanter ailleurs. D’autres viendront s’y ajouter au fur et à mesure de votre progression. On vous laisse la surprise des nuages et autres éléments qui viennent étoffer le gameplay.Au final, le jeu se dote de nombreuses possibilités qui font que chaque nouveau niveau est une aventure différente. Ainsi, vous pouvez avoir accès à des panneaux qui s’accrochent aux poteaux, à des éléments qui ne peuvent se poser qu’au sol, à d’autres qui se greffent aux parois des immeubles. Autant de possibilités pour faire grandir votre jardin et faire s’épanouir ses fleurs. Certains niveaux sont hybrides et composés de plusieurs blocs : un premier niveau, une fois terminé, s’agrandit pour étendre le challenge à une zone plus grande par exemple.L’arborescence des niveaux est sommaire, tout comme le graphisme du jeu. Sur Switch du moins, car si l’on s’en réfère aux captures d’écran de Steam, le jeu semble graphiquement plus lissé. La gestion de la caméra est relativement simple, avec l’un des joystick et les gâchettes pour zoomer et dézoomer. Cependant, le placement des objets est approximatif par moment, engendrant l’enlèvement de certaines de vos graines (elles ne sont pas perdues, elles reviennent dans votre stock si vous placez un objet trop gros dessus). Du côté du graphisme et du gameplay, malgré une apparente simplicité, il y a tout de même pas mal d'approximations.