Test de Dice Legacy Corrupted Fates : le premier DLC

Jouons maintenant…

Sacrifier pour mieux régner

Vous souvenez-vous de Dice Legacy ? Ce 4x à base de dés se voulait un savant mélange de jeu de gestion et de jeu de plateau sur fond de jeu de conquête. Un « Civilisation avec des dés », encore que le titre n’arrivait pas vraiment au niveau de son grand frère. Vous pouvez retrouver notre critique juste ici Dice Legacy s’étoffe ! Le DLC intitulé Corrupted Fates vient s’ajouter au jeu de base pour proposer une aventure différente, étoffer le gameplay et les possibilités. Cependant, ne vous attendez pas à une révolution : le jeu est toujours le même, le gameplay de base reste identique, idem pour les reproches qu’on a pu lui faire dans notre précédent article. Alors oui, Corrupted Fates est une nouveauté qui ajoute une certaine fraîcheur et des principes de jeu intéressants, mais ce DLC ne révolutionne pas le jeu. Un entre-deux plutôt bien mené puisqu’il permet de prolonger l’aventure tout en restant en terrain connu.Au rang des nouveautés de ce DLC, la classe Cultiste. Ce nouveau dé possède plusieurs particularités, parmi lesquelles celle de mettre véritablement le bazar dans votre stratégie. Ces fanatiques peuvent donner lieu à des politiques corrompues, à modifier le système de jeu, mais peuvent aussi avoir des effets bénéfiques, selon votre exploitation de leurs caractéristiques. Avec eux arrivent aussi de nouveaux bâtiments comme la Pierre d’offrande ou le Puits du néant. Et c’est avec la mécanique de ce type d’édifice que les Cultistes prennent leur sens : il faudra sacrifier des dés pour bénéficier des effets positifs de ces lieux.Dés, bâtiments, règles, politiques, les nouveautés de ce DLC sont nombreuses, mais il ne s’agit là que de la partie émergée. Car la véritable arrivée réside dans le mode « Ruine ». Nouveau principe de jeux et surtout histoire différente puisque vous incarnez les Autres, ces habitants de l’anneau-monde qui vivent à l’autre bout. Vous vous souvenez des incursions ennemies qu’il fallait contenir dans le jeu originel ? Avec Ruine, c’est à vous de les envoyer. Le but n’est cependant pas d’anéantir ceux que vous jouiez à l’origine. Non, ici, l’objectif est de construire un navire pour vous enfuir de ce monde circulaire maudit. Vous avez cinq cent jours pour le faire, sauf si le niveau de méfiance du conseil atteint 100% avant, ce qui équivaut à un game over.Ce nouveau mode vous ouvre donc tout un panel de possibilités, allant de la « Conspiration » qui permet de sacrifier des dés pour faire diminuer la méfiance ou récupérer des ressources, à l’envoi de troupes, la gestion des nouveaux bâtiments, etc. On ne regrettera qu’une chose : à l’image du reste du jeu, le tutoriel est relativement pauvre et l’on aura l’impression d’être jeté du haut d’une falaise avec un sac plastique comme parachute. Pas très pratique…