Test de TMNT The Cowabunga Collection : Pizza time !

Commençons par le plus important, à savoir les jeux présents dans cette compilation. Ils sont au nombre de treize et concernent des jeux parus sur borne d'arcade, Super Nintendo, Megadrive, NES et Game Boy.

•Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

•TMNT: Turtles in Time (Arcade)



•TMNT II: The Arcade Game (NES)



•TMNT III: The Manhattan Project (NES)



•TMNT: Tournament Fighters (NES)

•TMNT IV: Turtles in Time (SNES)



•TMNT: Tournament Fighters (SNES)



•TMNT: The Hyperstone Heist (Megadrive)

•TMNT: Tournament Fighters (Megadrive)

•TMNT: Fall of the Foot Clan (Game Boy)



•TMNT II: Back From The Sewers (Game Boy)



•TMNT III: Radical Rescue (Game Boy)

C'est un véritable bonheur de pouvoir retrouver tous ces jeux sur une seule et même cartouche. Les beat'em all en arcade, SNES, Megadrive et NES sont des incontournables à la réalisation d'enfer, qui peuvent se jouer à quatre (arcade) ou à deux (les autres).

Les versus fighting sont quant à eux des sous clones de Street Fighter II mais peuvent encore trouver des amateurs. Le légendaire premier jeu NES, plus axé plateformes, est bien présent. Les jeux Game Boy sont des jeux de plateformes/action de grande qualité, avec un troisième épisode plus axé exploration.

Tous ces jeux sont présentés sous leur forme d'origine. Vous avez la possibilité de jouer avec un format original, agrandi ou élargi, d'activer un filtre de grain sur l'image (tv, lcd, etc), de garder l'image qui entoure la fenêtre de jeu ou de rester sobre avec un fond noir. Mais aussi de sélectionner la version, entre l'américaine et la japonaise.

Des améliorations plus que bienvenues

Caractéristique assez incroyable : vous pouvez regarder une partie de jeu, zapper en avant par tranche de trente secondes (et revenir) et passer en mode joueur actif à tout moment. C'est une fonctionnalité vraiment très pratique et utile pour ceux qui veulent se détendre ou choisir le moment où intervenir. Une fois en jeu, il n'est en revanche plus possible de repasser en mode spectateur.

Avant même de lancer le jeu, il est possible de paramétrer de nombreux critères à même de modifier le contenu des jeux. Ces paramètres sont différents selon chaque jeu, mais pour les deux jeux d'arcade ou encore Turtles in Time sur Super Nintendo, vous pouvez choisir votre niveau, activer un mode surpuissant où vous tuez les ennemis en un coup, ou encore un mode turbo qui booste la rapidité du jeu de façon conséquente, ou un mode "cauchemar" pour ceux qui aiment les défis.



Sur d'autres jeux cela vous permet d'avoir des vies infinies, d'accéder aux bonus stages ou des personnages supplémentaires (les boss des jeux de combat).





Le beat'em all Megadrive vous permet même d'activer ou non les dommages collatéraux. Comme dirait Mario, il va y avoir du rififi sur les circuits !



Le mode multijoueur en local et en ligne

Comme dans les originaux, il est possible de jouer à plusieurs "en local" avec chacun sa manette autour de la télé : jusqu'à quatre dans les jeux d'arcade ou deux dans les autres titres beat'em all et versus fighting (SNES, MD et NES).







Il est désormais possible également de jouer en mode local chacun avec sa Switch.

Mais la nouveauté qui était attendue au tournant, c'est l'ajout d'un mode en ligne. Avec la création d'un salon pour recruter des joueurs ou la possibilité de rejoindre un salon existant.





Une fois dans le menu en ligne (accessible depuis le menu principal) et le jeu choisi (entre les deux jeux d'arcade, Tournament Fighters sur SNES et Hyperstone Heist sur Megadrive "seulement"), le matching se fait automatiquement. Si c'est vous qui créez la partie, vous pouvez choisir d'accepter à ce que des joueurs rejoignent la partie à tout moment en plein jeu, ou de gentiment les attendre depuis le menu.







Vous pouvez également inviter des amis Switch possédant le jeu à vous rejoindre. Encore faut-il qu'ils soient en ligne pour voir la notification... Auquel cas ils la découvriront à postériori. C'est une question d'organisation.

Jouer à deux en ligne se fait parfaitement bien. Mais dès que le jeu accueille un troisième joueur, c'est la catastrophe, avec un jeu qui rame systématiquement de manière très prononcée, rendant l'expérience de jeu impossible. C'est la même chose à quatre.





Il s'avère que cela ne dépend pas de la connexion des joueurs mais bien d'une mauvaise gestion de cet aspect de jeu en ligne. Vous pouvez donc joueur sans soucis à deux au Versus Super Nintendo et au TMNT de la Megadrive. Mais oubliez de jouer à trois ou quatre sur les deux jeux d'arcade.







C'est le seul point noir de cette compilation qui s'avère généreuse par d'autres aspects.



Le musée ultime des tortues

La planque des tortues est un espace qui présente une multitude d'archives de toutes sortes concernant la licence Tortues Ninja.





Boites et jaquettes, manuels de jeu, publicités et dossiers de presse... Le contenu ne s'arrête pas là puisqu'il ajoute les bandes son de tous les jeu, de nombreux visuels de toutes les saisons des quatre séries animées TMNT et même toutes les couvertures des comics dont est issue la saga. De quoi passer des heures pour les fans !

Il y a de quoi avoir des vertiges quand on découvre que de très nombreux documents de conception sont dévoilés, à l'image des travaux préparatoires du premier jeu sur NES, des illustrations aux documents de planning, qui se payent même le luxe d'être traduits via des annotations superposables.

On peut certes regretter que le passage d'une image à une autre nécessite un léger temps de chargement rendant l'image flou quelques instants, mais comment ne pas être reconnaissant devant tant de générosité face à ce contenu "annexe" absolument génial.

Nous vous proposons de découvrir tout cela en vidéo !



Test : TMNT The Cowabunga Collection (Switch) 09/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

•Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)Les équipes ont même créé (et traduit) de vraies/fausses aides de jeu sur tous les titres, truffées d'astuces et de blagues. On sent tout l'amour qui a animé les développeurs vis à vis de cette compilation.