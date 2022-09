Test de Chenso Club à consommer avec modération

Chenso Club - Launch Trailer 09/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rigolo mais rigolo c'est tout

Recommencer ? Je sais pas trop…

Décevant et ennuyant

On disait que les aliens envahissaient la planète. Dans la plus grande discrétion, des agents secrets réveillent Blue de son sommeil. Ils la mettent directement au travail en lui expliquant à travers des petites bandes dessinées assez humoristiques que sa mission est d'exterminer ses petits êtres de l'espace.L'histoire est assez bateau mais bien mise en scène ce qui est appréciable et donne envie de voir la suite des évènements. Pour cela il va falloir enchaîner les parties et plusieurs, car oui comme on le disait plus haut, Chenso Club est un rogue-like. Il n’est pas si punitif ou difficile avec le recul mais nous avons bloqué sur l’envie de recommencer et d'enchaîner. C’est en cela que la recette est très moyenne pour un jeu du genre.Un rogue-like qui marche c’est un jeu qui donne envie de recommencer, encore et encore, jusqu’au bout de la nuit s’il le faut. La répétition n’est pas censée être un frein puisqu’elle fait partie intégrante de la mécanique. L’industrie nous a donné de beaux exemples qu’on ne citera pas ici.Alors comment fonctionne Chenso Club ? Le jeu est divisé en cinq mondes qui eux même sont divisés en plusieurs phases. Au départ, on choisit le personnage que l’on incarne. Il n’y a que Blue qui est disponible puis d’autres quand on finit un monde. Il est possible ensuite de refaire les mondes dans l’ordre que l’on veut à condition d’en venir à bout une première fois.Le run peut se faire un peu dans l’ordre que l’on souhaite avec le personnage de notre choix mais avant d’en arriver là, il va falloir débloquer tout cela. Le titre s’inspire de l’époque 8bits avec des niveaux horizontaux et se qualifie même de plateformer. Même si les différentes vidéos font penser à un certain petit bonhomme bleu de la licence commençant par Mega puis finissant par Man, au final il n’en est rien. Si vous espérez retrouver le côté frénétique du shoot and run à travers une progression de plateformes retors, vous pouvez l'oublier. Chenso Club n’a rien à voir.La progression est une succession de salles où il faut battre tous les ennemis. Alors oui, c’est ainsi pour beaucoup de jeux du genre, mais l’action est très monotone pour celui-ci. On tape dans le tas avec plusieurs techniques à l'aide de deux boutons. Les ennemis manquent de réactivité, ils n’esquivent rien et se laissent taper joyeusement. On est bien loin de l'âge d'or des plateformers 8bits. La description du produit est pour ainsi dire trompeuse.Il s'agit au final plus d'un beat'em all avec une dimension verticale où le sang coule à flot mais c’est limite trop bourrin en plus du fait qu'il soit très aisé de reprendre des points de vie. Le seul vrai défi repose sur les combats contre les boss où il faut bien étudier les patterns. Mais il y a un déséquilibre énorme entre eux et le reste du jeu où la plupart du temps il faut juste marteler un bouton sans réflexion avec une simplicité déconcertante. Bon à savoir que malgré la présence de plusieurs niveaux de difficulté, les ennemis doivent juste recevoir des coups en plus. Le sac de sable a juste plus de sang à gicler.En dehors de cela, il y a pourtant des choses qui auraient pu être intéressantes. Il y a plusieurs personnages, mais les sensations en jeu restent les mêmes. C’est monotone, monochrome, mono quelque chose. C’est ce qui fait que l’enchaînement des runs est difficile. On meurt puis….on change de jeu ou on va faire une autre activité.On peut même y jouer à deux en local uniquement. Mais à part taper dans des sacs de viande extra terrestre, l’expérience est globalement la même. Un deuxième personnage se joint à la mêlée comme dans un vieux beat’em all mais cela n’apporte rien. Le jeu devient juste plus simple.Pourtant c'est est bourré d’humour absurde qui caricature la société actuelle ultra focalisée sur les réseaux sociaux. C’est via votre popularité que vous débloquez des améliorations permanentes. C’est assez drôle dans le sens où le monde est menacé par une invasion alien et les terriens n’ont rien de mieux à faire que de squatter les réseaux !L'humour est bien la seule chose qui rende l'expérience amusante. Au niveau des graphismes, c'est mignon et profondément old school. Les animations des personnages sont agréables à regarder. Ce qui est dommageable quand on voit que la jouabilité est assez creuse en finalité.