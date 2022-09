Test de Lost in Play : Bienvenue dans le jeu

Jeu de main...

... jeu de vilain ?

Mais ce n'est pas tout. Pour casser avec la monotonie qui peut rapidement s'installer dans ce type de jeu, Lost in Play propose aussi des énigmes et des mini-jeux. Ainsi, réussir telle ou telle action n'aura pour effet que de vous lancer dans une partie de dame un peu spéciale contre une bestiole de la forêt, de ranger les moutons exactement au bon endroit, etc. Les mécaniques de ces mini-jeux sont multiples : aucun ne reprend le même type d'énigmes et c'est tant mieux ! Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les logiques et les intérêts. Pour les plus jeunes, cela réserve des moments en famille pour en venir à bout. L'idée d'ajouter ce type de contenu dynamise totalement l'expérience de jeu : on ne sait jamais ce qui va arriver. Le suspense et l'attrait de ces interruptions est d'autant plus intéressant que cela ajoute une touche d'humour au titre déjà pas mal décalé. Et si vous êtes perdus, pas de panique : avec un appui long sur Y le jeu vous donne un indice visuel dans toutes les situations !

L'histoire est à la fois simple et un peu sybilline : vous jouez deux enfants perdus entre réalité et imagination. Si la petite sœur se crée un déguisement de monstre pour courser son frère, elle finit par se transformer en un ours féroce auquel il faudra échapper. Et ainsi de suite. Chaque situation est prétexte au jeu, avec des personnages tout droit sortis des contes de fée (enfin presque) comme ces trois grenouilles au chapeau pointu, ou ce vieux monsieur bizarre qui a des ailes et une baguette magique de fée.Oui, Lost in Play est un jeu familial à mettre entre toutes les mains, quel que soit l'âge de l'enfant. Le niveau de lecture est double, avec des images qui feront rire les enfants et qui interrogeront les adultes. Aucun gros mot, aucune grossièreté, ni aucune image ni violente ni classée. Même pas de texte, bien que le jeu soit intégralement en français : les enfants parlent un dialecte connu d'eux seuls, et tous les indices ou inscriptions sont sous forme de pictogrammes. Lost in Play pourra alors embarquer toute la famille dans son aventure. D'autant avec son graphisme léché et cartoonesque, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un épisode interactif.Lost in Play est donc un point'n'click, mais pas que. Vous avez à votre disposition plusieurs écrans, formant une scène. Chaque écran regorge de détails, d'éléments que vous pouvez manipuler. Une petite bulle s'affiche au-dessus de chaque point d'interaction vous indiquant quel type d'action possible : une main pour prendre ou actionner, une petite bulle pour dialoguer/parler. Les objets que vous récupérez se logent dans votre inventaire, accessible avec le bouton X. Vous pouvez ensuite les utiliser (ou essayer) en les sélectionnant et en interagissant avec l'environnement. Chose amusante : le personnage (frère ou soeur selon les moments du scénario) essaie toujours de faire ce que vous lui demandez, même si l'action est vouée à l'échec. Les animations sont nombreuses, particulièrement maîtrisées et donnent presque envie de se planter et de voir toutes les interactions possibles !