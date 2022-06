Test de Soundfall, le jeu où action et musique font bon ménage!

Une histoire de musique dans le monde de Symphonia

Un gameplay tout en action et en rythme

Un titre riche mais qui ne fait pas de cadeau

Soundfall a l’ambition des grands, aussi il n’entend pas seulement placer le joueur directement aux prises avec des vagues d’ennemis quelconques. Le jeu tisse la toile d’un RPG futuriste où cinq héros se retrouvent plongés dans l’univers musical de Symphonia, terre où tout tourne autour de l’harmonie et où chaque contrée et ses habitants déclinent d’une manière plutôt bien inspirée le vocabulaire musical.On apprécie notamment qu’une cosmogonie propre au jeu ait été pensée, aussi vous ne retrouverez pas ici les éléments habituels du feu, de l’eau, de la terre mais à la place la sérénade, le boléro, le menuet (le clin d’œil à Ocarina of Time n’est sûrement pas innocent). Un soin du détail qui rend cohérent et attachant l’univers proposé.Naturellement l’harmonie des lieux est d’emblée troublée par une vague d’ennemis tous plus nuisibles les uns que les autres, baptisés les Discordants. Ces êtres sèment la pagaille sur les terres de Symphonia et refusent de respecter les rythmes de chaque musique propre à chaque niveau. Dotés de puissantes armes offensives, les cinq héros que l’on contrôle progressivement au fil de l’aventure sont dépêchés, un peu à la manière des enfants dans un Digimon, depuis le monde que l’on connaît vers Symphonia afin de lui venir en aide et ramener l’harmonie.Les cinq personnages ont tous un intérêt particulier pour la musique, chacun ayant un répertoire de prédilection et offre ce faisant un gameplay original et une arme personnelle différente. Par exemple Mélodie est le premier personnage que l’on contrôle et elle manie un sabre comme personne, permettant des attaques au corps-à-corps redoutablement efficaces quand la situation se tend.Le jeu se présente sous la forme de niveaux répartis au sein de régions thématiques (une plage, une forêt, une ville souterraine, etc.). À chaque niveau correspond une chanson et c’est cette chanson et sa ligne de rythme qui donne le La à la manche.Concrètement notre personnage évolue dans le niveau avec une vue du dessus, dans ce qui s’apparente à un niveau plus ou moins linéaire mais un peu labyrinthique où les ennemis apparaissent successivement au fur et à mesure de notre avancée. Notre but est de les éliminer pour pouvoir ouvrir la suite de la route jusqu’à atteindre le point d’arrivée.Afin de mettre en pièces les ennemis variés tout réside dans la coordination et le rythme. Chaque ennemi a une attaque fétiche, certains attaquent à distance en rafales, d’autres préfèrent le combat rapproché. Après des heures de jeu on identifie d’ailleurs assez bien les adversaires que l’on affronte et il vaut mieux car leur nombre et leur vélocité ne font que s’accroître au fur et à mesure de l’avancée dans le titre,La barre rythmique affichée en bas de l’écran marque la cadence de la chanson et afin de produire les coups les plus efficaces, il convient d’attaquer sur les pulsations de la dite barre. À la manière d’un jeu de rythme classique, s’affiche alors un Excellent ou un Raté. Le premier permet à notre attaque de faire de gros dégâts, tandis qu’un Raté diminue les dégâts et plusieurs à la chaîne entraînent même une paralysie temporaire.Pour nous aider à vaincre, le jeu mise sur son aspect RPG, en effet notre personnage (quel qu’il soit car les cinq partagent l’expérience) grimpe de niveaux et est équipé d’armes et d’armures récupérées ou achetées en boutique grâce aux pièces d’or que l’on amasse. Les armes sont au nombre de deux : une arme générale que l’on attribue à notre personnage à partir de notre inventaire, on peut d’ailleurs lui en donner deux, ce qui permet de switcher idéalement entre une arme de courte portée ou de longue portée au cours d’un niveau et d’adapter sa stratégie.En plus de cela, le héros dispose aussi de son arme personnelle, le sabre pour Mélodie, l’arc pour Lydia, etc. Cette arme est redoutable et hautement efficace pour réduire en poussière une vague importante ou un ennemi coriace. De plus, une fois une petite barre d’énergie chargée grâce aux ennemis abattus, notre personnage libère également une attaque ultime propre à son arme spéciale qui fait des merveilles. La bulle de protection de Brite fait par exemple des miracles et nous a sauvé plus d’une fois dans des situations périlleuses.Soundfall, sous ses airs innocents de petit jeu sympathique au concept élémentaire, recèle en réalité un gameplay riche, difficile et dense. Il est riche car les ennemis sont nombreux et les situations demandent souvent de la coordination entre les attaques à enchaîner, les esquives à placer au bon moment afin d’éviter les attaques des ennemis mais aussi des éléments du décor qui s’avèrent hostiles.Il est difficile car plus l’on avance dans l’aventure, plus les ennemis se révèlent nombreux et agressifs. Trois niveaux de difficulté sont proposés au joueur qui peut, s’il se sent submergé, décider de passer un niveau trop ardu en choisissant à tout moment un mode plus facile que celui recommandé en fonction du level atteint : avant le level 10 le jeu vous recommande la difficulté facile, à partir du level 10 la difficulté modérée et à partir du level 20 le mode difficile.Il est enfin dense car il demande un très bon sens du rythme et de s’adapter à chaque niveau avec une nouvelle chanson qui change du tout au tout sa manière de jouer. Tantôt le morceau s’avère plutôt lent, aussi les attaques doivent être bien anticipées car elles ne pourront pas être répétées, aussi autant bien viser ses adversaires. Tantôt elles sont frénétiques et si l’on est alors en mesure de tirer frénétiquement, il en est également de même des ennemis…Le jeu s’avère pour le moins retors dans le choix de certaines musiques qui misent sur des contretemps particulièrement difficiles à appréhender et qui risquent de mettre des bâtons dans les roues des joueurs ayant le moins l’oreille musicale. En effet ne pas réussir à se caler sur le rythme de la chanson conduit souvent à ne pas réussir tout court le niveau car nos attaques s’avèrent trop faibles et l’on est rapidement paralysé par les Raté successifs.Toutefois le plaisir dans le jeu est omniprésent et si l’on peut déplorer une forme de répétition entre des niveaux au sein d’une même région tous architecturés de la même manière, les musiques sont souvent très bonnes, certaines devenant tout de suite des must-have de vos playlists, et il y en a pour tous les goûts, du rock sauvage à la pop acidulée japonaise,L’aventure enfin tient la route et propose une quête longue, selon votre propension à réussir les niveaux du premier coup ou à les refaire plusieurs fois. Les 10-15h ne seront pas de trop et bien plus si vous vous lancez dans les missions secondaires qui sont proposées ici et là pour obtenir de nouvelles pièces d’équipement ou même les défis qui demanderont de performer du point de vue de scoring pour les plus acharnés.