Samurai Riot Definitive Edition : les Samurai ont la Rage !

Un joli hommage à ses aînés...

Des bases connues mais quelques spécificités maison !

Une histoire qui dépend de vos choix.

Samurai Riot Definitive Edition | Trailer (Nintendo Switch) 13/06/2022

Les Beat them all, il faut l'avouer, étaient durant quelques années doucement tombés en désuétude et laissaient les amoureux de Streets of Rage et consorts un peu frustrés. Heureusement, nous assistons aujourd'hui à une résurgence flamboyante du rétro gaming et cela a ramené ce type de jeux sur le devant de la scène. Action frénétique, plaisir immédiat et bon défouloir facile à prendre en main mais exigeant au long cours, ces jeux ont indéniablement fait les beaux jours de beaucoup de joueurs du siècle dernier. Récemment, on a vu un regain pour le genre, porté particulièrement par un Streets of Rage 4 qu’on a adoré retrouver malgré une qualité un peu moindre que ses ancêtres.Aujourd’hui, c’est donc un petit nouveau qui débarque sur Nintendo Switch après s’être fait remarquer sur PC. Ici, le principe reste scrupuleusement le même : seul ou en duo, vous allez avancer dans des niveaux en 2D et affronter des hordes d’ennemis qui débarquent de tous les côtés. Vous l'avez compris, cela va castagner sévère. D’abord très accessible, avec des ennemis en nombre restreint et peu vaillants, leur nombre et leur difficulté vont rapidement croître et vous donner du fil à retordre manette en main. A chaque fin de niveau, un Boss bien dodu vous attend et risque fort de vous en faire baver… Jusqu’à ce que vous compreniez ses techniques, mais surtout ses points faibles. Ils sont plutôt bien réussis d’ailleurs ! L’idée, si vous voulez voir la fin de l’aventure, est donc d’arriver à économiser votre santé et surtout vos vies restantes pour pouvoir faire face aux situations les plus compliquées.Mais revenons aux spécificités de ce Samurai Riot en particulier. D’abord, sachez que vous aurez au départ le choix entre deux personnages jouables : Tsurumaru, un Samurai imposant maniant le katana comme personne, mais aussi des grenades dévastatrices. Il est doté d’un caractère fort et d’un leadership certain, et possède également la capacité de faire des chop aux adversaires pour les rouer de coups ou les envoyer valser. Forcément jouissif ! Sukane, sa comparse, est une jeune fille ninja d’apparence beaucoup plus frêle mais très douée au combat au corps à corps. Surtout, elle peut compter sur son ami renard, Azu, qui va par exemple vous aider à ligoter des ennemis pour mieux en venir à bout. Les deux personnages offrent du coup un gameplay sensiblement différent, ce qui est une bonne nouvelle ! Et chacun des personnages possède une jauge qui lui permet de déclencher deux pouvoirs dévastateurs spécifiques quand la situation devient critique.Dès le départ, vous devrez par ailleurs choisir une école pour votre personnage, qui va vous octroyer un avantage particulier au cours du jeu. Au début, vous n’aurez que peu de choix, mais vous aurez tout le loisir d’en déverrouiller d’autres par la suite. En effet, au ours de votre aventure, vous allez pouvoir amasser de l'argent qui vous servira à débloquer du contenu par la suite.On salue d’emblée la prise en main facile et immédiate, ce qui est essentiel pour un jeu de ce type. Les contrôles sont simples et aisés à retenir, et on peut donc se lancer immédiatement dans la bataille. L'ambiance est vraiment réussie, avec des décors superbes et des musiques à saluer. L’histoire est plutôt bien écrite, et si on joue rarement à ce type de jeu pour son scénario, cela apporte ici deux avantages : d’une part, le jeu va vous amener régulièrement à faire des choix cruciaux qui détermineront drastiquement la suite de votre aventure.L’autre gros avantage est que ces choix mènent à 8 fins du jeu différentes, ce qui vous donnera l’occasion de refaire le jeu plusieurs fois pour tenter de toutes les découvrir ! Et attention, les choix ne sont vraiment pas anodins : trahir son maître pour rejoindre la révolution, détruire un portail vers l’autre monde, laisser le peuple se gouverner ou laisser le contrôle total à l’un ou l’autre des protagonistes… Ce n’est pas toujours simple de choisir, et en plus chacun a son mot à dire : en coop, vous n’êtes pas forcés d’être d’accord… Ce qui risque encore de corser rapidement votre destin. C’est un point fort du jeu à saluer et qui va vraiment lui permettre d’avoir une durée de vie bien plus conséquente que si l’histoire était unique. Bravo !Attention toutefois, si les amoureux de Streets of Rage retrouveront très vite leurs petits, les nouveaux venus risquent de pester contre des ennemis très répétitifs, un gameplay qui ne se renouvelle pas et quelques fausses manips à prévoir si vous jouez aux Joy-Cons. Malgré tout, on ne boude pas son plaisir : l’ambiance est soignée, les musiques de qualité et l’action sans temps mort. Enfin, la difficulté est bien équilibrée et peut devenir relevée selon le mode choisi. A vous de voir à quel point vous souhaitez en baver !Au final, ce Samurai Riot Definitive Edition nous a semblé certes sans grande surprise mais quand même très agréable à jouer. Evidemment, c’est en coop que vous pourrez le mieux l’apprécier, d’autant plus que ce mode vous donne accès à un pouvoir spécial en commun. C’est forcément ainsi que vous vous amuserez le mieux, même si le mode Solo permet déjà de bonnes petites sessions défouloir. Une vraie petite madeleine de Proust qui se déguste sans arrière-pensée et vous promet de belles heures de castagne à deux. Du coup, on en redemande et on espère qu’à l’avenir, Wako Factory saura capitaliser sur ces belles qualités pour pousser le curseur un peu plus loin avec un jeu encore plus ambitieux et innovant.