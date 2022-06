Rétro-test : Wizard of Legend, de la baston magique !

Wizard of Legend Announcement Trailer 26/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le magicien suprême !

Galerie images 26/06/2022







Un grand choix !

Galerie images 26/06/2022









De l’action magistrale et spectaculaire !

Galerie images 26/06/2022





Galerie images 26/06/2022







Le but de l’aventure est simple. On se lance dans un run à travers six niveaux et quatre boss majeures. C’est ce qui est appelé, les épreuves du Chaos. Un run dure environ trente à quarante minutes, à condition d’arriver au bout, cela peut très bien se terminer après cinq minutes. Une fois le dernier magicien défait, c’est terminé et on peut recommencer. On gagne quand même une récompense non négligeable.Il n’ y a zéro histoire par contre. La mise en scène est très simple. On commence dans un musée qui parle justement de ce mage ultime et au cours de votre votre visite, vous êtes projeté dans le passé à l’époque des grandes épreuves de magie. Accessoirement cette visite fait office de tutoriel pour vous apprendre les commandes.Au programme, plus d’une centaine d’arcanes magiques et d’équipements sont à votre disposition pour réussir les épreuves du Chaos.Quand on débute, on commence avec rien, comme dans tous les Roguelites. On peut acheter de nouveau pouvoirs et équipements durant un run mais ils sont définitivement débloqués en les achetant au hub de départ. Il faudra recommencer de nombreuses fois afin d’espérer ne serait-ce qu' arriver devant le boss final.Une fois vos compétences choisies, vous êtes projeté dans des niveaux qui sont générés de façon procédurale. Dans chacun d’eux, il y a trois PNJ qui peuvent vous assister en vous proposant leurs services moyennant finances et associé à un portail de téléportation pour se déplacer sur la carte. Parmi ces PNJ se trouvent des marchands d’arcanes et d’équipements.Comme on le disait, il faut de l’argent pour devenir plus fort. Il y a de l'or et des cristaux qui peuvent être acquis durant un run. Seul l’or peut être dépensé auprès des PNJ durant les épreuves. Quant aux cristaux, ils sont à utiliser uniquement dans le hub. C’est eux qui permettent d’acheter définitivement tous les arcanes et les équipements. Et il y en a vraiment une pagaille !A chaque début on choisit quatre pouvoirs de départ avec lesquels on souhaite se lancer et un seul équipement. Le mage dispose d’un premier arcane avec lequel il effectue son attaque de base sans aucun temps de recharge. Ensuite une compétence de déplacement qui permet d’esquiver et d’attaquer à la fois quand elle est chargée. La troisième compétence est un sort plus puissant mais qui a un intervalle entre chaque utilisation. Enfin il y a l’ultime qui s’utilise comme la troisième compétence, cependant en attaquant, une jauge se remplie et une fois pleine l’utilisation de l’ultime est une version amplifiée et plus puissante. Une simple boule de feu deviendra une pluie de météores par exemple.Le panel d’arcane est impressionnant, il se divise en quatre catégories élémentaires, le feu, l’eau, la foudre et la terre. Chacune regorge de dizaines compétences diverses et variées qui s’adaptent à tous les styles de jeu. Mais le plus dur sera de faire son choix parmi toutes ses compétences. Car si dans la forme, on démarre un run avec juste quatre pouvoirs, on peut finir avec sept arcanes, dont un qui reste en réserve. Les deux supplémentaires s'utilisent avec les gâchettes L et R.Une fois lancé dans l'action, c'est là qu’on éprouve nos combinaisons de magie. Est-ce que mon attaque de base se combine bien avec ma troisième compétence et mon ultime ? Les ennemis arrivent de toutes parts et il va falloir maîtriser cette foule efficacement avec vos compétences. Car elle peut vous lyncher en quelques secondes. Au final, l’action est très similaire à un musou. Cependant malgré ses graphismes en pixel, on s’en prend plein les yeux et c’est toujours un plaisir défoulant à chaque fois.