Test de WRECKFEST : les fous du volant prennent le pouvoir !

Wreckfest - Nintendo Switch Release Date Trailer 27/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Poussez pas, y‘en aura pour tout le monde !

Des sensations de conduite au top, une physique sans faille !

Elle est pas belle mon épave ?

Et si on jouait ensemble… Mais pas vraiment ensemble ?

Très pragmatique dans l’approche de ses menus, Wreckfest vous propose du classique : un mode carrière, des défis, un accès à votre garage ou au magasin de véhicules, un atelier de personnalisation et l’accès au multi.Autant le dire tout de suite, « carrière » est un grand mot car il s’agit plutôt ici de championnats en solo, et d’épreuves… Complètement déjantées. Vous n’aurez pas à gérer la carrière en tant que telle d’un avatar ou autre, le tout est très basique : vous jouez pour gagner des points d’expérience qui vous permettront de débloquer de nouvelles épreuves et de nouveaux championnats. Vous allez également gagner de l’argent qui vous permettront d’acheter des véhicules ou des équipements de personnalisation / d’amélioration des véhicules… Et le passage des niveaux d’XP vous débloque des pièces et vous offre parfois des véhicules. C’est ultra simple, efficace et cela fait le job.Car il faut le préciser, Wreckfest se dédie entièrement au fun. La moindre prise de tête n’a pas sa place dans le jeu et tout est fait pour que vous puissiez vous amuser au plus vite sans passer 10 minutes entre chaque course à préparer votre voiture, votre pilote, votre équipe etc. Ici, on passe très rapidement aux choses sérieuses… Et c’est tant mieux !Les choses « sérieuses »… En fait c’est tout le contraire, puisque les épreuves sont toutes aussi folles les unes que les autres : les courses pour commencer sont complètement débridées : vous avez le droit de pousser vos adversaires sans arrière-pensée, les voitures sont conçues pour ça. Vous pouvez même les détruire en les envoyant dans le décor, c’est encore mieux et parfaitement encouragé par le jeu ! D’ailleurs, si vous restez sage, vos adversaires ne le seront pas pour autant. Et on vous proposera de vous venger en leur rendant la pareille, avec des points bonus à la clé! Vous l’aurez compris, les courses sont une vraie foire d’empoigne où tout est permis, surtout les coups bas... Il vous faudra donc veiller à être fou-fou mais pas trop si vous voulez que votre voiture arrive à rallier l'arrivée sans avoir été pulvérisée bien avant !S’il faut évidemment terminer premier pour gagner, le jeu vous propose également des défis bonus qui consistent souvent à infliger un minimum de dégâts aux adversaires, les pousser au crash voire même les détruire tout court. En ce qui concerne les trajectoires, libre à vous de les suivre sagement mais sachez que le jeu est beaucoup plus libertaire que d’autres. Beaucoup de barrières sont là… Pour être défoncées et sortir de la piste un moment puis y revenir est tout à fait possible, dans certaines limites évidemment. Les tracés des circuits (assez variés, c'est à noter) vont de toutes façons vous imposer rapidement leurs lois : circuits en 8, tracés en aller-retour sans terre-plein central, bosses et autres loopings vont très fortement favoriser les « rencontres ». Vous voilà prévenus !Mais si les courses sont déjà atypiques, cela n’est rien face aux autres épreuves comme les arènes de destruction dans lesquelles vous allez devoir détruire tous vos adversaires en tentant d’être le dernier en vie ! Popularisée par Destruction Derby, cette discipline est l’assurance d’un grand n’importe-quoi et d’un fun absolument immédiat.Mais lorsqu’on cumule ces deux épreuves avec des véhicules complètement délirants, on atteint une autre dimension. Qui n’a pas rêvé de détruire des… Campings Cars ? De faire une course de School Bus ? De se battre en arène sur des... Moissonneuses batteuses ? Ou le top du top : de faire une course de canapés ? Les fans de Top Gear UK se délecteront de l’exercice et pourront hurler « POWERRRRR ! » à la manière d’un Clarkson enragé. Du pur plaisir !Vous avez donc saisi ce qui vous attend au programme de Wreckfest, et disons-le franchement : tout cela est terriblement fun ! Car en plus d’être délirant, le jeu nous cueille dans un domaine où on ne l’attendait pas forcément : les sensations manette en main !Ce qui surprend d’abord dès les premières minutes de jeu est la prise en main des véhicules. Nous sommes certes sur un jeu typé arcade, mais les sensations manette en mains sont excellentes. Le feeling est immédiat et le comportement des voitures est franchement bien retranscrit, au point qu’on prend un réel plaisir à les découvrir et à les mener. Les différents types de véhicules (légers, lourds, propulsion traction etc.) offrent une prise en main sensiblement différente et toujours cohérente et réaliste, malgré un contrôle qui n’est jamais punitif. En outre, vous pourrez régler tous les paramètres de conduite à votre convenance : aides à la conduite (ABS, antipatinage etc.), boite méca ou automatique, différentiels et évidemment gestion des dégâts, tout est paramétrable jusqu’à la sensibilité des contrôles. Chacun y trouvera donc son bonheur, même si les réglages de base permettront à tous de déjà s’amuser pleinement.Les véhicules présents sont tous connus et assez mythiques : même si les marques n’apparaissent pas, vous les reconnaitrez sans mal ! Il y a de l’américaine, de la japonaise, et quelques européennes aussi… Mais pas seulement : School Bus, moissonneuse batteuse, voiture à double étage, tondeuse à gazon ou encore camping car, limousine… C’est un festival de véhicules improbables qui devraient vous donner envie de progresser dans le jeu pour tous les essayer !Surtout, la physique du jeu est étonnante tant elle est cohérente et réaliste. Jamais les véhicules ne vous surprendront dans leurs réactions, ou dans leurs interactions avec le terrain. Tout est pris en compte de manière sensée et cela ajoute forcément beaucoup de plaisir en jeu. En outre, la gestion des collisions et des dégâts engendrés est également au top, ce qui est évidemment essentiel sur un jeu de ce type. Ici, vous pourrez sans problème vous appuyer sur vos adversaires dans les virages, mais aussi sur les murs qui ne vous stopperont pas une fois sur deux sans raison apparente. Ici, soit vous glissez dessus, soit ils vous ralentissent tandis que vous détruisez le béton au passage, soit… Ils vous stoppent quand il s’agit d’un obstacle vraiment imposant. Beaucoup de barrières sont présentes pour délimiter le circuit mais s’envolent sans problème si vous foncez dessus, comme les barrières en bois. Cela rend le pilotage beaucoup plus fun et vous permet également de vous rattraper quand un adversaire vous envoie généreusement dans le décor.Dernier point et pas des moindres, il faut saluer l'IA du jeu qui est franchement convaincante, réglable dans sa difficulté et qui rendra vos concurrents d'autant plus crédibles.Au final, on retiendra un jeu vraiment agréable à jouer niveau conduite et ce n’était pas gagné d’avance, loin de là. Même les engins loufoques que vous allez tester proposent une conduite cohérente, et le jeu présente aussi cet avantage d’être déjà agréable dans les débuts du mode carrière, quand les véhicules sont modestes. Alors que certains jeux proposent des véhicules qui se traînent et vous ennuient rapidement, ici ce n’est pas le cas : les véhicules sont certes moins puissants mais les courses restent intéressantes et les sensations agréables, vous permettant de monter en puissance tranquillement. Bravo !Cerise sur le gâteau, les contrôleurs de la Switch, souvent trop imprécis dans les jeux de course comparés aux consoles concurrentes (satanées gâchettes…) , ne posent ici aucun problème car ces circuits demandent la plupart du temps d’écraser le champignon… Ou le frein. Aucune frustration n’est donc à redouter de ce côté-là ! C’est bien simple, au niveau pilotage, c’est indéniablement l’un des jeux Switch les plus agréables qu’il nous ait été donné de tester. Un grand Bravo !Faisons un petit détour par la partie technique du titre, avec d’abord des temps de chargements très raisonnables, ce qui fait que les courses s’enchaînent rapidement. Les graphismes en tant que tels ne sont pas impressionnants mais restent d’un niveau tout à fait correct, avec des voitures bien modélisées, des décors pas forcément plus vides que chez les autres jeux de course et de jolis fonds et jeux d’éclairages.Evidemment, tout n’est pas parfait : l’aliasing est bien présent et l’ensemble manque un peu de finesse. Mais on retiendra surtout au fil du jeu une fluidité sans faille à 30 fps constants malgré le nombre de voitures très important à l’écran (16 voitures en course !) et un popping très peu présent alors qu’on aurait pourtant pu être inquiet à ce sujet. Evidemment, les versions PS5/Series sont forcément bien plus convaincantes sur ce point, mais la version Switch n’a rien d’une punition, bien au contraire. Terminons avec la bande son, orientée Rock / Metal et elle aussi très réussie. En revanche, les sons des moteurs nous ont parfois un peu fatigués, et nous nous sommes permis de réajuster l’équilibre musique/sons dans les paramètres. Que du bon donc !On le sait bien, la Switch est une console qui met en avant le multijoueur local. Et quoi de mieux que de défier un ami sur son canapé dans un jeu de course destructive ? Malheureusement, Wreckfest ne propose… Aucun mode de jeu multi en local. C’est sans aucun doute LE gros manque dont souffre cruellement le jeu à ce jour. Alors certes, du multijoueur online est présent, et fait le job de manière très honorable. Mais quelle frustration de ne pas pouvoir se défier au moins à deux en écran splitté ou même en réseau local avec plusieurs Switch… On sent que Bugbear a adapté son jeu depuis sa version d’origine (PC) et n’a pas poussé le curseur assez loin sur Switch pour lui apporter ce mode multi local. Peut-on rêver à une implémentation de ce mode par la suite ? Ce serait en tout cas une excellente idée du studio…En attendant, entre le mode carrière très classique mais également très divertissant (même s’il s’essouffle un peu sur la fin) , des défis online très sympathiques et qui rajoutent clairement de la durée de vie au jeu, et un multi online qui vous promet de bien vous marrer (en distanciel) avec vos amis, il est évident que Wreckfest reste une excellente surprise sur Switch et devrait sans mal trouver nombre d’adeptes !Déjà plebiscité par tout une communauté sur PC, Wreckfest ne rate pas son entrée sur Switch et propose des sensations de conduite grisantes et un fun inépuisable à travers ses courses complètement folles et ses arènes de destruction jouissives. Cerise sur le gâteau, vous aurez l’occasion de piloter des engins complètement loufoques qui devraient forcément vous amuser. Reste un point noir, l’absence de multi local, qui empêche le jeu d’atteindre des sommets.