Test de Robo War : la guerre est déclarée… ou pas

De frustration en frustration

Free-to-play pas si free

Oui, mais il y a un mode multijoueur, me direz-vous ! Oui. Alors, parlons-en. Limité à son strict minimum, le mode multi propose une multitude de robots pour le même effet de lenteur. Là aussi, les combats se suivent et se ressemblent, sans la rapidité ni le rythme nécessaire à tout jeu de baston digne de ce nom. Là aussi les affrontements sont rapides, mais uniquement par le timer et non par le gameplay. On s’en serait bien passé donc.

Robo War entretient la confusion jusqu’au bout. Se déroulant dans une arène mais n’étant pas vraiment un jeu multijoueur. Payant mais avec toutes les mécaniques de free-to-play même les plus exaspérantes. Avec plein d’univers mais parfaitement répétitif. Du fun mais aussi beaucoup de frustration donc, pour un titre qui ne parvient pas vraiment à faire la part des choses.Revenons d’abord sur le principe du jeu. Vous dirigez un robot qui doit en combattre d’autre en 1 vs 1 dans une arène. Aucune histoire, aucune intrigue, juste un jeu de baston, intégralement en anglais, certes, mais extrêmement minimaliste sur ses textes (il a fallu d’ailleurs une ou deux heures de jeu pour se rendre compte de l’absence de traduction, c’est dire). Vous avez à votre disposition plusieurs contrôles : le joystick pour vous balader, un bouton pour sauter/utiliser le jetpack (c’est votre façon de sauter), et une touche pour tirer. Et c’est tout.Derrière cette simplicité se cachent cependant plusieurs réalités : une jauge de fuel qui limite vos sauts, idem pour les munitions. Dans les deux cas, il faut attendre que ça se remplisse ou choper des boosters qui apparaissent de temps en temps dans l’arène pour faire le plein, simple et efficace donc. Mais c’est sans compter l’inertie de votre personnage et l’extrême lenteur des déplacements qui viennent gâcher le rythme de jeu. Celui-ci se veut cependant rapide : au bout d’une minute ou deux à peine votre arène se rétrécit grâce à des lasers de chaque côté qui occasionnent des dégâts si vous les touchez ! Mais là encore, pas de panique. Si vous arrivez à coincer votre adversaire, il mourra tout seul à cause de cela.Chaque affrontement vous octroie un coffre de tailles variées. En fonction de celle-ci, vous aurez telle ou telle récompense à l’intérieur. En ouvrir un prend plusieurs minutes. Vous ne pouvez en déverrouiller qu’un à la fois et en stocker que quatre maximum. Ou alors il faudra payer pour une ouverture instantanée.Seulement voilà : les combats ne prennent qu’une ou deux minutes maximum, mais ne vous donnent pas assez d’argent pour ouvrir tous vos coffres instantanément. On retombe ici sur des mécaniques de pay-to-win assez classiques de nombreux jeux mobile. Et une fois que vous avez remarqué ce détail, la frustration augmente drastiquement. Parce que vous ne pourrez rien faire sans attendre. Parce que les petits coffres contiennent les joyaux verts qui vous permettent d’augmenter vos statistiques. Parce que certains contiennent l’argent nécessaire à l’ouverture d’autres coffres. Parce que les derniers possèdent, enfermés à l’intérieur, les éléments vous permettant d’enfin changer d’arme (à condition d’avoir les 25 requis et à raison de 2 et 5 par coffre) ou d’armure. Une mécanique de jeu classique pour les jeux mobiles gratuits, absolument pas pour les jeux payants, fut-il à 6,99 € seulement.Alors au début, on commence par se dire que ça va le faire. Que les premiers niveaux sont agaçants parce qu’on n’a aucun upgrade sur la vitesse de déplacement ou de tir. Et puis on les monte et… et bien ça ne change pas grand-chose. Le jeu ne gagne ni en nervosité, ni en difficulté. Seuls les patterns des armes de vos ennemis changent en fonction du niveau, mais à part cela, on a toujours l’impression d’être face au même robot. Les niveaux s'enchaînent et se ressemblent, on finit par mettre en pause les trois, cinq ou dix minutes que comptent l’ouverture du prochain coffre et…on oublie de revenir pour se concentrer sur d’autres jeux plus attractifs.