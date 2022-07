Test de The Hand of Merlin, c’est pas faux !

Faisons un tour de table ronde

Et la version Switch ? On en a gros !

Le jeu est un tactical RPG avec des composantes de roguelike, ce qui signifie que chaque partie est unique. Cela signifie aussi que si vous mourrez, vous recommencez au début avec une nouvelle équipe dans un univers différent ( oui, Merlin est un mage puissant et il lui est possible de passer d’un univers à un autre pour trouver son groupe d’élus ).Souffrant d’un manque de traduction en français, le jeu va vous demander un bon niveau d’anglais si vous voulez apprécier les subtilités des dialogues. C’est un énorme frein car le jeu est très verbeux et il n’est pas rare de passer plusieurs minutes avant de participer à un combat. De plus, il est demandé en permanence de faire des choix, par exemple: est-ce que nous allons aider ce groupe de marchands face aux brigands ce qui aura pour effet de démarrer un combat, ou en profiter pour passer tranquillement en volant quelques ressources ? Avoir le choix d'être vertueux ou non est quelque chose d'appréciable car le jeu est assez fourni en embranchement scénaristique.La progression se fait sur une carte à embranchement, à la manière d’un Slay The Spire. À chaque étape on choisit le chemin que l’on souhaite emprunter, sachant que l’on peut voir la suite de la route afin de conforter son choix. Tout à la fin de celle-ci, se trouve le boss local qu’il va falloir vaincre pour passer à la carte suivante.À la manière d’un Mario et les lapins crétins, les combats dans hand of merlin se font au tour par tour sur une grille en vue isométrique. Chaque héro que vous contrôlez peut effectuer deux actions à la fois. On se retrouve souvent en infériorité numérique et il nous faut tirer parti du décor et de nos capacités de la meilleure façon possible. Le système de touche se fait au pourcentage et meilleure est notre position, meilleure sera notre chance de toucher. Loin d'être simple, le jeu offre un bon challenge, même pour les habitués du genre.Le jeu est d’une grande richesse et il y a énormément de choses à faire. Commençons par les héros. Si au début de l’aventure un unique choix de trois personnages est disponible, il viendra très vite s’étoffer. Permettant à la fin de sélectionner entre une quinzaine de héros. Aussi, moultes compétences et reliques sont à débloquer, ce qui influencera énormément le déroulement de nos futures parties. Il est aussi sympathique d’avoir mis les hauts faits, ce qui permettra aux plus complétistes d’entre nous de passer des heures à débloquer chacun d’entre eux.Malheureusement, même si Hand of Merlin est un bon jeu, les temps de chargements liés à la machine viennent entacher le plaisir. Il nous est arrivé de patienter un bon moment avant de voir le début d’un simple combat. Il faut aussi s’adapter aux contrôles à la manette, le jeu ne possédant pas de mode tactile. De temps en temps on se perd dans le menu un peu trop fourni et parfois à la limite du lisible. Cela dit, le jeu est joli et les combats tactiques sont vraiment sympas. Le bestiaire est plutôt fourni et on enchaîne les parties avec plaisir. De plus, les scénarios sont bien écrits et donnent envie d'être découverts.