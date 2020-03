Test de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch)

Pokémon Isekai

Toujours plus loin, plus fort, plus vite ! Jusqu’au bout pour sauver Aéromite !

Gameplay assisté, gameplay aseptisé ?

Une bonne préparation, c'est essentiel !

Beau comme un Mew

L’air de rien, la série Pokémon Donjon Mystère comptait déjà 6 volets (sans compter les doubles versions) avant la sortie du remake qui nous intéresse aujourd’hui. Un remake n’est donc pas aberrant, surtout quand on pense que le premier volet a déjà 14 ans.... Dans ce remaster, la jolie 2D pixelisée laisse sa place à une toute nouvelle direction artistique.On aurait tendance à l’oublier, mais ce Pokémon Donjon Mystère commence finalement comme nombre d’Isekai, avant que ce ne soit à la mode. Un Isekai est un sous –genre de la fantaisie japonaise, sorte d’Alice aux Pays des Merveilles à la Japonaise.Le héros se réveille dans un autre monde sans savoir comment il est arrivé là, et bien souvent dans un monde fictif qui l’intéressait dans sa vie passée. Et c’est exactement comme cela que débute le périple du joueur dans Pokémon Donjon Mystère : Equipe de secours DX (qu’on appellera PDM DX dans le reste du test si cela ne vous fait rien).Après un petit test de personnalité, soit une série de questions, vous vous réveillerez sous la forme d’un Salamèche, Pikachu, Kaiminus ou encore Arcko (on ne vous spoile pas toutes les possibilités). Vous aurez aussi la possibilité de choisir directement votre Pokémon si vous le souhaitez, mais avouons-le, c’est tout de même moins fun.Vous serez rapidement rejoint par votre partenaire, un Bulbizarre pour ma part, et par la force des choses, monterez avec lui une équipe de secours. Vous voilà ainsi chargé d’aller remplir les missions confiées par d’autres Pokémon, et cela se résumera en jeu par explorer des donjons pour y retrouver des objets ou des Pokémon. Un principe bien connu qui n’a pas été inventé par le jeu mais qui constitue une belle entrée en matière pour les néophytes, car la surcouche Pokémon permettait, et permet toujours aujourd’hui, de se familiariser avec ce concept de niche.En bon remake, PDM DX ne change aucunement son concept. Nous sommes toujours face à un dungeon-RPG au tour par tour avec des déplacements case par case. De la saga Pokémon, le jeu conserve évidemment tout le lore, avec les objets et la possibilité d’utiliser 4 attaques.Dans les donjons, il faudra gérer l’endurance du héros principal matérialisée par le niveau de faim de ce dernier. Il s’agit donc de bien préparer ses expéditions, en emportant avec soi de quoi se soigner certes, mais aussi de quoi se rassasier.Les donjons sont toujours générés aléatoirement, donc chaque fois que vous retournez dans un lieu déjà visité pour y accomplir de nouvelles missions, les étages ne seront jamais disposés de la même façon, mais le nombre d’étages sera lui toujours identique. Chaque mission, qu’elle soit principale ou secondaire, se déroulera toujours au sein d’un donjon. Et durant vos explorations, vous pourrez dénicher tout un tas d’objets mais surtout affronter une ribambelle de Pokémon.Les explorations se dérouleront toujours de la même façon, et pourront se montrer rébarbatives pour les nouveaux venus ou ceux qui auraient découvert la série avec les derniers épisodes. Le jeu est plus posé dans l’idée, et surtout limité au niveau de ses actions, et cela pourra générer une certaine lassitude chez le joueur qui s’attendrait à autre chose.De notre point de vue, le concept est vraiment intéressant en l’état et ne nous a pas semblé monotone, mais d’un point de vue objectif, il faudra bien s’attendre à une certaine répétitivité. Avec son gameplay un peu plus limité en terme de possibilités, on entend par là l’absence de contre ou d’option défensive, il faut avant tout bien penser sa stratégie pour progresser plus vite.C’est en creusant que l’on se rendra compte qu’il faudra apprendre à appréhender chaque possibilité offerte par le jeu : savoir gérer ses déplacements afin de placer ses unités au mieux sur le terrain, et ce, en fonction du type de comportement qu’on leur a affecté, lier les bonnes capacités entre elles pour un effet dévastateur, etc...Ce point est d’ailleurs loin d’être anecdotique, et on peut vraiment arriver à des combos très pratiques : prenons l’exemple de la capacité surchauffe. Elle touche tous les ennemis autour de vous, frappe très fort mais baisse beaucoup votre attaque spéciale. Il suffira de la lier à une capacité augmentant votre attaque spéciale pour compenser son effet et rester toujours puissant. Le système de jeu est donc bien plus profond qu’il le laisse paraître, et ce même si on peut se reposer sur les améliorations et nouveautés du titre pour se faciliter la vie.Au rayon des nouveautés de cet épisode, on trouve principalement des automatisations de gameplay. On imagine que cela a été pensé pour les plus jeunes ou les joueurs totalement novices, et on saurait que trop vous les conseiller si vous êtes intéressés par le concept du titre. Cela étant dit, il est tout de même bon de les aborder.D’un côté, on retrouve une option de déplacement automatique, permettant de ne pas se soucier des déplacements tant que vous ne tombez pas sur un ennemi. Il est possible de choisir de se diriger vers les objets ou directement vers les objets.De l’autre côté, on trouvera l’option de capacité automatique, qui choisira la capacité la plus adaptée face au Pokémon qui vous fait face. Une bonne façon d’appréhender les affinités de type pour les nouveaux venus, mais qui facilitera bien trop la progression.Cependant, ces deux options pourront vous être d’une certaine utilité lorsque vous voudrez farmer donc on les accueille à bras ouverts. On vous conseille juste de ne pas en abuser pour ne pas vous gâcher le plaisir et tomber dans la répétitivité à outrance.Vous l’aurez compris, le plus intéressant dans le jeu de notre point de vue, c’est de mettre les mains dans le cambouis, et le jeu a donc la bonne idée de vous permettre de progresser quelle que soit la profondeur que vous visez. Un excellent point qui permettra à tout le monde de s’amuser avec lui.Le jeu met également l’accent sur l’importance de bien gérer son équipe de secours, pendant les phases d’exploration de donjons, mais surtout en amont. Et pour se faire, il faudra vous rendre dans un premier temps au village.Ce dernier propose tous les stands que l’on s’attend à retrouver dans ce type de jeu : une boutique, une banque pour sécuriser ses fonds, un lieu où stocker ses objets, un camp d’entraînement mais aussi une échoppe permettant de lier ses capacités. Dernier lieu mais non des moindres : la boutique de Grodoudou vous permettant d’ouvrir des camps pour accueillir les Pokémon qui voudraient se joindre à vous au fil de vos pérégrinations.Car oui, en bon jeu Pokémon, la “capture” de monstres est de la partie, même si on ne pourra ici que les ajouter à notre équipe. Cela se fait de façon aléatoire dans les donjons, et il vous faudra posséder le lieu adéquat pour ajouter votre allié à votre équipe une fois sortis du donjon en cours. Et certains lieux valent leur pesant de Poké-dollar, il faudra donc s’armer de patience et laisser partir certains alliés temporaires avant de les recruter un peu tard. Une mécanique intéressante, qui force à progresser dans le jeu.Et si vous avez la collectionnite, trait de caractère souvent retrouvé chez les fans de la licence il faut bien le dire, autant dire que vous risquez de tout faire pour ne laisser ce Magby que vous avez eu tant de mal à laisser partir la première fois.A noter qu’au cours des donjons, les alliés resteront avec vous que vous ayez ou non le bon camp en votre possession, et ce qui vous permettra de faire monter le nombre d’équipiers bien au-delà des trois personnages normalement autorisés.C’est là aussi un point de gameplay intéressant, qui demandera donc de ne pas rusher sur les premiers étages et d’au contraire prendre son temps pour gonfler ses rangs, particulièrement dans les donjons où un boss vous attend à la fin.A noter d’ailleurs que dans ce remake, votre équipe peut accueillir jusqu’à 8 Pokémon. C’est parfois brouillon, mais avec la possibilité de cumuler les passifs de chacun, c’est un plus indéniable qui fait monter le sentiment de puissance.Enfin, si tous vos Pokémon venaient à tomber au combat (KO évidemment, on ne meurt pas ici), vous aurez la possibilité d’appeler à l’aide via la connectivité Online de la Switch, ou de monter une seconde équipe avec les Pokémon non-utilisés pour aller sauver la première.Un principe des plus sympathiques, qui vous motivera d’autant plus à non seulement recruter un maximum d’alliés mais surtout à les entraîner, en exploration ou chez ce cher Makuhita au moyen des nombreux tickets d’assiduité que l’on glanera au fil de son aventure.Mais le point qui sautera forcément le plus aux yeux, c’est la toute nouvelle direction artistique du jeu. Ce remake troque la 2D déjà mignonne d’origine pour une 3D cell shadée façon pastel/crayonnée qui nous a bien plu. Le jeu prend des airs de conte illustré pour enfant, et cela colle finalement assez bien avec cet onirisme entourant cette histoire d’Isekai plutôt mignon.Magnifique en mode portable et plutôt fluide, le titre reste très beau en mode TV. A noter qu’on a rencontré quelques très légers ralentissements sur TV, mais pas en mode portable. Rien d’alarmant de toute façon avec son gameplay au tour par tour, mais il est toujours bon de le mentionner.Côté musique, le titre propose là aussi des remix des thèmes d’origines, et si certains sont vraiment sublimés et restent en tête, d’autres se montrent bien plus agaçants. On oscille entre le mignon, l’épique et l’irritant. Le bilan est plutôt positif dans l’ensemble, mais certains donjons passeront sûrement mieux si vous coupez le son. Dommage.Terminons enfin avec le point noir du titre : sa narration. Les personnages parlent beaucoup trop pour ne rien dire, et on s’ennuie ferme dans ces phases, en tout cas sur la première moitié de l’aventure. Cela n’est pas aidé par le rythme du jeu, qui vous oblige à passer par la case repos entre deux donjons. Il faudra alors se farcir à chaque réveil les dialogues de votre acolyte, et après quelques heures cela agace.Cela se ressentira d’ailleurs bien moins sur des sessions courtes, et on imagine que c’est comme cela que le jeu a été pensé avec votre binôme servant à vous rappeler la mission principale en cours. C’est un peu bancal de ce côté, et si on n'attendait rien sur le scénario, on regrette un peu que la place qu’il prend dans le jeu soit une entrave au plaisir dès lors que l’on s’attaque aux quêtes secondaires ou que l’on veut farmer un peu dans son coin.Tout cela a très certainement été mis en place pour que les plus jeunes ne soient pas perdus, mais on aurait apprécié un effort de ce côté pour que le tout sente un peu moins la naphtaline. Et c’est un reproche que l’on pourrait faire au jeu : il n’apporte finalement que peu de choses au titre original si ce n’est son superbe enrobage. Reproche que l’on pouvait déjà faire à The Legend of Zelda : Link’s Awakening.