Test de Pentiment : les Experts à la Renaissance

Le Temps des Cathédrales (à peu près)

Des enluminures en guide de décors

Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise décision…

Pentiment - Official Launch Trailer 06/03/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avant de se lancer dans une aventure comme Pentiment, il est important de se pencher sur l’univers du jeu qui se veut une représentation fidèle d’un bout de l’Histoire, et plus précisément de la Renaissance, au début du XVIe siècle.Vous incarnez le personnage d’Andreas Maler, un jeune artiste qui travaille au sein de l’Abbaye de Kiersau en tant qu’illustrateur pour participer à la réalisation des ouvrages produits par l’Abbaye. Cette Abbaye, principale scène d’action d’une grosse partie du jeu, est également l’élément qui permet le plus de comprendre les thématiques mises en avant par Pentiment.Le jeu commence en 1518 et va s’étendre sur quelques dizaines d’année où votre personnages va évoluer au sein d’une société très imprégnée de la religion mais aussi où de nouvelles figures commencent à émerger pour remettre en question les doctrines millénaires de l’Eglise. Cette trame de fond est importante pour le jeu qui, sans faire dans le prosélytisme religieux, repose sur ces sujets historiques pour guider les interactions de ses personnages.L’élément clé de Pentiment et qui le distingue immédiatement des autres jeux point & click du même genre est évidemment sa direction artistique : les équipes d’Obsidian Entertainment ont opté pour un monde tout droit sorti d’un livre du Moyen-Âge et du début de la Renaissance : les enluminures sont nombreuses et le joueur a le sentiment immédiat de jouer directement sur une tapisserie.Le travail a été mené avec minutie avec notamment l’affichage des (très nombreux) dialogues des personnages qui prend une forme différente, au niveau de sa police d’écriture, en fonction de la personne qui s’exprime et de son rang dans la société de l’époque. Quelques détails rigolos viennent souligner aussi l’éducation des personnages et leur maîtrise de la langue. Le jeu est d'ailleurs traduit intégralement en français.Autant vous dire que le travail est visuellement très réussi et que cela démontre une fois de plus que les jeux en 2D n’ont pas dit leur dernier mot et peuvent encore proposer des expériences inédites et d’une très grande qualité visuelle en 2024.Dans la peau d’Andreas Maler vous évoluez dans cet environnement visuellement magnifique mais profondément tourmenté par les changements politiques et culturels en cours quand vous vous retrouvez, malgré vous, mêlé à un meurtre…Sans vous dévoiler le scénario du jeu et ses différents actes, sachez que ce sera à vous de mener l’enquête sur ce meurtre et d’aboutir à vos propres conclusions quand au coupable présumé… un grand pouvoir implique de grande responsabilité comme on dit !Pour mener votre investigation, vous allez devoir évidemment interroger tous les protagonistes de l’affaire et jouer de vos relations pour obtenir un maximum d’informations.Ces relations justement se construiront au fil des décisions prises et des actions effectuées par Andreas mais aussi aux traits de personnalité que vous aurez choisi de donner à votre personnage : Andreas parle t-il couramment le grec ? A t-il étudié l’astronomie ? Et comment s’est-il comporté avec le moine Mathieu ? A t-il envoyé paitre sœur Matilda ? Chacune des réponses aux dialogues du jeu peut avoir une influence sur la suite de votre aventure. Attention donc à bien tourner sept fois vos pouces avoir de valider une action !L’enquête menée par Andreas va s’étendre sur plusieurs jours et vous allez devoir rapidement prendre le pli sur la vie à partager entre le village et l’abbaye pour pouvoir avoir une vision complète des éléments. Le jeu laissant une grande liberté dans vos actions, autant vous dire que chaque joueur pourra vivre sa propre expérience et arriver à ses propres conclusions.Cela offre à la fois une incertitude quant à la véracité de votre décision mais aussi une rejouabilité très importante ! Que se serait-il passer si vous aviez plutôt fouiller telle partie de l’abbaye plutôt qu’une autre ? Un seul moyen de le savoir : rejouer au jeu !