Test de Snufkin: Melody of Moominvalley : du papier à l’écran

Trolls et traditions jeunesses

Petit Moomin deviendra grand

Rétablir la beauté de la vallée

Le menu est très clair et vous permet de suivre votre progression. La carte, bien entendu, vous indique les endroits à découvrir et vous aide à vous y retrouver. Vous pouvez y trouver aussi une liste des quêtes en cours : car souvent, vous allez trouver de nombreuses personnes à aider au fil de votre aventure. L’ensemble du jeu est particulièrement efficace pour vous offrir une escapade magnifique et reposante, sur fond de discours écologique et d’univers de littérature jeunesse nordiste.

Les Moomins sont des gentils trolls : créés par par la Finlandaise suédophone Tove Jansson, ces créatures adorables peuplent les livres jeunesses du Nord de l’Europe. On retrouve d’ailleurs leur filiation avec les trolls dans leur nom : en suédois : Mumintroll ; en finnois : muumi [muumit au pluriel]. Ces hippopotames blancs vivent de grandes aventures : hibernant l'hiver mais vivant à la belle saison, leurs histoires sont nombreuses, et ce depuis leur création en… 1945 ! Cependant, qu’on se rassure : nos amis trolls n’ont pas pris une ride. Ils continuent de paraître en France depuis les années 2000, en animation aussi et maintenant en jeu vidéo !Rassurez-vous : le jeu est intégralement en français. Mais nombreux seront ceux qui découvriront les Moomins via ce jeu vidéo indépendant, riche en aventures. Peut-être aurez-vous envie de vous plonger dans les livres de l’autrice, en tout cas, nous vous y encourageons : ils sont une source de ravissement et d’aventures sans fin, de récits jeunesse qui traversent parfaitement la frontière des âges et sont déjà disponibles pour la plupart en français.Snufkin nous parle donc de renouveau et de changement. Vous y incarnez Mumrik, une sorte de lutin, ami des Moomins, qui va passer l’hiver à voyager avant de revenir dans la vallée. Seulement voilà : quand il revient, la vallée à bien changé. Moomin a disparu, les policiers gardent des jardins qui déstructurent la nature et des panneaux viennent enlaidir le paysage.Vous allez arpenter les décors envoûtants de la vallée à la recherche de vos amis. Snufkin se présente à la fois comme un jeu d’exploration et d’énigmes. Vous vous promenez dans des environnements magnifiquement dessinés, avec de la profondeur et un rendu proche de l’aquarelle et du dessin. D’une certaine façon, on retrouve la patte graphique des livres pour enfants de Tove Jansson. Et c’est ce qui fait le charme particulier de ce titre.Du côté du gameplay, c’est facile : tout est indiqué à l’écran. Rendant le jeu aussi bien accessible aux enfants qu’aux adultes, Snufkin vous propose vraiment de vous poser, d’aider et d’explorer. Vous allez interagir avec de nombreux personnages, leur apporter des items que vous aurez trouver dans l’environnement que ce soit comme ça ou suite à une petite phase d’énigmes environnementales.Et pour cela, vous disposez de vos instruments de musique. Une flûte au début (de quoi faire le lien avec Le Joueur de flûte de Hamelin), puis d’autres instruments au fur et à mesure de votre progression. En appuyant sur X, vous allez jouer votre musique et potentiellement faire bouger des éléments de l’environnement : déplacer des animaux, les pousser à attaquer des policiers pour avoir le champ libre pour enlever les panneaux, par exemple.Armé de votre musique et de votre ingéniosité, il est temps d’aller restaurer la vallée ou de comprendre ce qu’il s’y passe. Car vous allez le voir : les changements dans la vallée sont nombreux et vont vous demander de réfléchir ou simplement d’être curieuse.La direction artistique et sonore est magnifique et vous pousse à explorer tout ce que vous pouvez voir ; une échelle à descendre avec Y pour explorer un endroit ; un buisson qui cache des étincelles qui vont augmenter votre niveau de musique ; des petits détails cachés ici ou là…