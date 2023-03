Test de Dust & Neon : dézinguer à tout va

Le bon, le robot et le truand

Tu vois, le monde se divise en deux catégories…

Comme dans tous jeux de ce type, Dust & Neon dispose aussi de plusieurs upgrades possibles. Entre chaque niveau, vous retrouvez votre base, où vous pourrez améliorer pléthore de paramètres en fonction de votre jeu et de vos envies. Pas vraiment de quoi forcer la chance dans la génération du prochain niveau mais suffisamment pour vous sentir à l’aise de tenter l’aventure.

Dust & Neon bénéficie d’un léger traitement scénaristique, que l’on oublie très rapidement au profit de son gameplay. Tout détruire sur son passage, récupérer des armes, des upgrades et terminer le niveau, telle sera votre préoccupation première. Il y a différentes zones que vous allez explorer, près de 2 000 armes et 1 600 potions différents à utiliser (si vous le souhaitez), autant vous dire tout de suite qu’intégrer une stratégie pour vaincre à coup sûr relève du challenge. Le jeu fait principalement appel à votre dextérité et à vos réflexes pour tenter de parvenir à vaincre les hordes d’ennemis qui déferlent sur vous.L’univers de Dust & Neon est surprenant : vous jouez un robot/cow boy/shérif qui va aller faire le ménage dans la ville et ses alentours. Avec son côté western et post-apocalyptique, le jeu s’en tire très bien : les environnements regorgent de détails (trop parfois pour notre propre bien), les ennemis à débusquer sont souvent des robots qui profitent d’un feu pour se réchauffer. Dust & Neon joue à la fois sur l’humour, le décalage et sur l’esthétique du western, jusque dans le design de ses armes, qui vont du très classique colt à des équipements plus futuristes.… il y a ceux qui cherchent l’optimisation et ceux qui dézinguent à tout va. Avec Dust & Neon, la première catégorie sera frustrée. Parce qu’il est assez improbable d’y parvenir au vu de la somme astronomique d’équipements qui semble exister. A plus forte raison que Dust & Neon n’est pas qu’un twin stick shooter mais aussi un roguelike. Les armes sont générées aléatoirement, tout comme le niveau et vous devez essayer de tirer votre épingle du jeu de ce joyeux bazar. Pas de prise de tête donc : il faut prendre les niveaux et les équipements comme ils viennent sans se poser de questions. A partir de là, Dust & Neon se place plus comme un titre que l’on lance pour se faire une petite partie de temps à autre que comme un jeu où l’on va y passer de très longues heures.Côté gameplay, qui dit twin sticks shooter dit utilisation intensive des joysticks pour se diriger et viser. Cette dernière manque de souplesse pour vous permettre de vraiment être le plus efficace possible, ce qui est dommage dans un jeu comme celui-là. Pour le tir, vous avez à l’écran deux lignes devant votre arme, qui symbolisent votre zone de tir. En fonction de l’arme, celle-ci sera plus ou moins grande ou longue. Cela indique aussi votre précision. Vous devez alors appuyer plus ou moins longtemps sur la gâchette pour affiner votre visée et faire mouche. Sinon, votre tir sera nettement moins efficace. Cette mécanique de jeu est intéressante, mais par moment, elle est frustrante : tout dépend du nombre d’ennemis qui vous font face et de leur vélocité. Car parfois, tirer dans le tas et à tout va sera votre seul salut. A condition de ne pas oublier de recharger et de trouver des munitions bien entendu ! Vous disposez, en fonction de vos découvertes, de deux armes que vous pouvez switcher en fonction de vos besoins et de vos munitions. A partir de là, à vous de vous cacher, de tirer sur vos ennemis avant qu’ils ne vous voient et d’essayer de tous les anéantir pour passer à la zone suivante.